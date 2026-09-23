Robles replica en catalán a un diputado de Junts y defiende que tiene "tanto derecho" como él a sentirse "catalana"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recordado este miércoles al diputado de Junts Isidre Gavín que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol consideraba catalán a todo aquel que "vive y trabaja" en Cataluña y que, como ella ha pasado allí prácticamente toda su vida tiene "tanto derecho" a sentirse catalana como él. Además, ha utilizado el catalán para defender una Cataluña en la que nadie pregunte a nadie si habla o no esta lengua cooficial.

Ha sido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde Gavin ha recriminado a Robles que no enviara al Ejército a Ceuta antes de la entrada masiva de inmigrantes de julio pese a la información que tenía la víspera, y sin embargo durante el procés --cuando gobernaba el PP-- se mandaran "20.000 policías a Cataluña a pegar y intimidar a la población civil para que no votase" y hasta "tres buques".

Gavin ha recriminado a Robles su falta de autocrítica por lo sucedido en Ceuta. "No asumen responsabilidades políticas pero han hecho un ridículo internacional y aún no saben cómo resolver la gestión de los inmigrantes; en cambio contra los catalanes su imaginación es desbordante y su capacidad represora no tiene límites", ha afirmado.

Y POR QUÉ NO RECURREN A UN CRUCERO

"Ahora no saben siquiera dónde poner las carpas para que los inmigrantes de Ceuta no tengan que malvivir en cabañas en las playas. ¿No se les ha ocurrido contratar un crucero para hacer los trámites administrativos necesarios a menores inmigrantes que están por millares en las calles de Ceuta?", ha proseguido Gavín.

Robles ha desoído las críticas sobre Ceuta y se ha centrado en las alusiones del diputado a su comunidad para recordarle que, como decía Pujol --fundador de Convergència antecedente de Junts-- catalán es "todo el que vive y trabaja en Cataluña".

"Yo he vivido y trabajado prácticamente toda mi vida en Cataluña, por tanto, tengo derecho a sentirme tan catalana como usted", le ha soltado, antes de defender "la Cataluña de hoy, donde la gente puede expresarse libremente y salir a la calle" y sin que le pregunten "si parla catalá o no parla catalá". "Aquesta es la Cataluña que nosotres volem", ha zanjado, utilizando la misma lengua con la que había sido interrogada por Gavin.