Robles traslada al nuevo embajador de EEUU "la fiabilidad de España" como socio de la OTAN y su compromiso con la paz

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado al nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, "la fiabilidad de España como socio de la Alianza Atlántica", así como su compromiso "con la defensa de la paz".

Robles y León, junto a sus respectivos equipos, han mantenido este miércoles por la tarde un encuentro en el que la ministra le ha emplazado a mantener "la periodicidad y fluidez de los contactos", como hacía con su predecesora en el cargo, Julissa Reynoso.

Según informa el Ministerio en un comunicado, Robles le ha deseado "éxito" en una nueva etapa "marcada por situaciones muy complicadas y tiempos convulsos" y ha incidido en el compromiso de España y de sus Fuerzas Armadas con la paz, "como queda patente en las distintas misiones y despliegues bajo bandera OTAN, ONU o Unión Europea".

Así, ha reiterado "la fiabilidad de España como socio" de la OTAN y su compromiso con el ordenamiento jurídico internacional y los derechos humanos.

"Ucrania, Gaza y ahora, Oriente Medio evidencian la volatilidad de algo tan importante como la paz y la seguridad", ha dicho la ministra, quien ha alabado el papel de los militares españoles en "la defensa de esos valores, su profesionalidad y su empatía".

Esta reunión se produce un día después de las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, que amenazó con romper las relaciones comerciales con España ante la negativa del Gobierno de usar las bases de Rota y Morón en la ofensiva militar contra Irán.

"España esta siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos", afirmó en una comparecencia este martes. Desde Moncloa defienden, no obstante, que España "es un miembro clave" que "cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada ala defensa del territorio europeo".

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también convocó al embajador iraní para trasladarle la "condena" por los ataques "injustificados" que ha llevado a cabo el régimen iraní contra países de Oriente Próximo así como Chipre.