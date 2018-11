Robles visita al soldado Alejandro Clemente, tetrapléjico desde un salto paracaidista en 2007

Publicado 12/11/2018 12:27:19 CET

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este lunes en su casa al soldado Alejandro Clemente, que permanece postrado en cama desde febrero de 2007 cuando quedó tetrapléjico tras un salto en paracaídas durante unas maniobras.

El padre del soldado, Antonio Clemente, ha confirmado a Europa Press este "emotivo" encuentro, que desde el Ministerio de Defensa tildan de visita "privada". Robles ha visitado al soldado antes de acudir a un acto oficial en la base aérea de Los Llanos, en Albacete.

El joven militar, de tan solo 22 años en 2007, quedó inmóvil cuando participaba en un ejercicio del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire. En el salto también resultaron heridos el resto de sus compañeros, aunque él fue el de mayor gravedad.

Desde entonces, su familia libra una larga batalla judicial que se encuentra ahora en manos del Tribunal Constitucional, que admitió su recurso de amparo después de tanto el Tribunal Militar Territorial Primero como la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo absolvieran de imprudencia temeraria al sargento que autorizó el lanzamiento.

El padre del soldado, Antonio Clemente, agradece la actitud de Robles, que ya fue la primera ministra de Defensa en recibirse en su despacho el pasado mes de agosto. La visita de este lunes salió de aquel encuentro, cuando la ministra se comprometió a conocer a Alejandro personalmente. "En agosto me prometió visitar a Alejandro pero no me lo tomé muy en serio", ha reconocido tres meses después su padre.

Tras la visita de Robles, que ha estado acompañada por su secretario de Estado, Ángel Olivares, Clemente reconoce que la situación de su hijo es "trágica" y su objetivo es que los responsables políticos conozcan su caso para que no se vuelvan a repetir tragedias similares.