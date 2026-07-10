Rollán ofrece a los parlamentos regionales de Europa la "experiencia" del Senado en el uso "responsable" de la IA

El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante una sesión extraordinaria, en el Senado, a 9 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jaime Luján Alarcón

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha inaugurado este viernes la reunión del Comité Permanente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE), ofreciendo a estas instituciones la "experiencia" de la Cámara Alta en el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y el formato de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

Así se ha pronunciado Rollán al inicio de la reunión de esta CALRE en el Senado, que está organizada bajo la Presidencia de la CALRE, que actualmente ostenta el Parlamento de Canarias, y que hablará de la regulación de la IA a nivel interno y de la centralización del presupuesto europeo, entre otras cuestiones.

A este respecto, Rollán ha recordado que el Senado dispone de un foro único en el parlamentarismo español, como es la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde pueden participar el Gobierno central, los Ejecutivos regionales y los propios senadores.

"Se debate, se acuerda y se adoptan decisiones y medidas muy pegadas al terreno", ha reivindicado el presidente del Senado.

También ha querido compartir la "experiencia" que está desarollando el Senado en el "uso responsable y eficiente" de la Inteligencia Artificial, ya que la Cámara Alta se convirtió hace unos meses en el primer parlamento de España en aprobar unas directrices de uso.

CONSTRUIR DESDE LOS TERRITORIOS

Por su parte, la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha dedicado sus primeras palabras a dar la bienvenida a los nuevos integrantes a este foro y también ha querido tener un recuerdo a las víctimas del incendio forestal de Los Gallardos (Almería).

Posteriormente, la presidenta de la CALRE ha advertido del momento "decisivo" para Europa, con retos que afectan a la cohesión social, equilibrio territorial, competitividad, transición digital y la seguridad.

En este contexto, cree que este foro de parlamentos regionales viene a constatar que Europa "no se construye solo desde los grandes centros de decisión, sino también desde los territorios y desde la voz de las regiones".

Por todo ello, la reunión de la CALRE de este viernes sirve para defender la "cooperación" entre asambleas legislativas, el intercambio de "buenas prácticas" y avanzar en los distintos ámbitos de los grupos de trabajo, como el uso de la IA.