Rufián acusa a PSOE y PP de enviar a la Policía a "apalear" a los mallorquines "hartos" del turismo masivo

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado este lunes a los "patriotas" del PSOE y del PP de enviar a la Policía a Mallorca para "apalear" a todas esas personas que mostraron este domingo su hartazgo por que la masificación turística les está "robando" sus barrios.

De esta forma se ha referido el independentista catalán a la marcha contra la turistificación que tuvo lugar en la capital balear y que acabó con una docena de heridos, entre ellos un fotoperiodista, como consecuencia de las cargas policiales.

En un comentario publicado en la red social 'X' y recogido por Europa Press, Rufián entiende que la gente de Mallorca esté cansada de que personas "de fuera (blancas, rubias y ricas) vengan a robarle sus barrios, su mar y su tierra".

"Harta", ha proseguido, de ser "los camareros y la discoteca del mundo" y de que cuando lo denuncian, los "patriotas" del PP y el PSOE "les manden a la policía a apalearles". "Qué vergüenza, Alfonso Rodríguez", concluye Rufián, como crítica directa al delegado del Gobierno en Baleares.