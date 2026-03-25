Rufián acusa a Feijóo de "hacer el ridículo" por no "plantar cara" ante el "asesino Netanyahu" y "pedófilo Trump"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez y Feijóo se miden este miércoles en el Pleno del Congreso en plena escalada por la- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha trasladado este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que hace "el ridículo" por no "plantar cara a un asesino como Netanyahu y a un pedófilo como Trump", y le ha reprochado que caiga "en la trampa de copiar a Vox" al criticar la posición del Gobierno ante la guerra en Oriente Próximo.

Durante su intervención en el debate de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Rufián ha asegurado que Feijóo había hecho "probablemente el mejor discurso" que le ha escuchado en la Cámara, "tampoco es difícil", pero ha añadido que luego "lo ha estropeado" porque "como siempre cae en la trampa de copiar a Vox".

Además, ha citado posiciones de líderes europeos como Enmanuel Macron, presidente de la República Francesa; Giorgia Meloni, presidenta del Gobierno italiano; y Friedrich Merz, primer ministro alemán, quienes, a su juicio, comparten la posición del Gobierno español. "Eso no convierte a nadie en sanchista. Estar en contra de que se bombardeen escuelas no te hace de izquierdas o de derechas, te hace humano", ha indicado.

Rufián ha afirmado también que "estar con quien amenaza tu país te hace un lacayo, no un patriota", y ha cargado contra la derecha, la ultraderecha y también contra Junts al considerar que su "único proyecto" es "hacer y decir lo contrario de lo que hace y dice el Gobierno".

LO DE PATRIOTA LES VIENE GRANDE

Asimismo, ha avisado al PP que "la victoria de la ultraderecha realmente es que la imiten, no gobernar". "Lo de ser patriota les viene grande", les ha espetado, antes de añadir que "a la primera amenaza de un ególatra multimillonario extranjero, venden a su gente". "Tanto dinero y tanto esfuerzo invertido en ser los grandes patriotas, y al final un asesino y un pedófilo les ponen evidencia", ha remachado el dirigente independentista.

"En las películas, Estados Unidos salva al mundo, pero en realidad estamos viendo que el mundo necesita ser salvado de Estados Unidos. Lo que busca Netanyahu es invadir y apropiarse de todo lo que pueda en Oriente Medio y lo que quiere Trump es controlar todo el petróleo, yacimientos y riquezas mundiales que haya para competir y frenar a China. Ni libertad, ni democracia, ni valores occidentales. Petróleo, dinero y poder", ha resumido.

LA "POTRA" DE SÁNCHEZ

Por otro lado, dirigiéndose ya a Pedro Sánchez, Gabriel Rufián le ha reconocido "visión estratégica" y también "un poco de potra estratégica", pero le ha reclamado que el 'No a la guerra' no sea solo "un eslogan" ni "una frase", sino "hechos".

En ese sentido, le ha preguntado "si esta vez" se va a parar el comercio de armas con Israel y también con Estados Unidos, si España va a dejar de ser aliada de ambos países, si se va a reprimir "salvajemente" a quienes protesten contra la guerra y si va a defender a países como Cuba.

Además, el portavoz parlamentario ha pedido al Gobierno que, aparte de bajar impuestos, intervenga el mercado, al advertir de que "bajar impuestos sin intervenir en el mercado solamente favorece" a los dueños de las distribuidoras.

Por su parte, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha valorado "positivamente" la oposición "firme" de Sánchez ante la guerra en Irán, pero también le ha reprochado que apoye a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien, a su juicio, "aboga por acabar con la legalidad internacional"; así como al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien "pretende arrastrar a toda Europa a esta guerra ilegal".

"Señor Sánchez, la pregunta es evidente. ¿Por qué debería seguir defendiendo la permanencia en una organización que está al servicio de los intereses de Estados Unidos y del "trumpismo"? ¿Por qué debería seguir apoyando a una Comisión Europea subordinada a los intereses de Estados Unidos en lugar de apostar por una autonomía estratégica que priorice nuestros propios intereses?", ha preguntado al líder del Ejecutivo.

APOYO DE BILDU A LOS DOS DECRETOS

La portavoz de Bildu en la Cámara Baja ha criticado el decreto de rebajas fiscales considerándolo un paquete de medidas que solo "beneficiarán a las grandes empresas petroleras y energéticas". "Medidas fiscales regresivas e injustas que consideramos un error", ha aseverado.

Con todo, ha celebrado el decreto de vivienda como una medida "necesaria de justicia" frente a "un mercado salvaje basado en el beneficio y en el rentismo". "Y por eso apoyaremos ambos decretos. Porque nosotras, a diferencia de las derechas, tenemos compromiso social con los vascos y las vascas y con las clases populares y trabajadoras", ha sentenciado.