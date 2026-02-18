Rufián afirma que el "burka" es una "salvajada" y que la izquierda no puede permitir que se invisibilice a las mujeres

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante un diálogo sobre el futuro de la izquierda alternativa, en la sala Galileo Galilei, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). Las propuestas del portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado este miércoles que el uso del burka es una "salvajada" y "animalada" que la izquierda que se dice laica no puede permitir.

Así lo ha trasladado durante el acto sobre el futuro de la izquierda en Madrid, junto al dirigente de Más Madrid Emilio Delgado, con la polémica como telón del fondo de la proposición de ley de Vox para prohibir el burka y el nikap de espacios públicos, rechazada en el Congreso.

Rufián ha reflexionado que en la sociedad española los ciudadanos tienen derechos y obligaciones, te llames como te llames. Luego, ha enfatizado que el burka es una "salvajada" y que si son una izquierda "laica de verdad" no pueden permitir que se "invisibilice a las mujeres de esta manera", dando igual que esta prenda la usan 500.

Por otro lado, ha distinguido que el velo o el hábito de una monja forma parte del espectro de la libertad religiosa, pero lo que burka es una "animalada" y no pueden defender lo contrario. "Si no nos encontramos en esto, nos hacemos trampas", ha zanjado.