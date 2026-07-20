Rufián avisa de que estar "eternamente cabreados" no ayuda a lograr que Euskadi y Cataluña tengan selecciones propias

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (d) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha defendido este lunes que estar "eternamente cabreados", insultar, señalar o menospreciar no parece "la mejor manera" de conseguir el apoyo popular necesario para que Euskadi y Cataluña tengan selecciones propias.

A través de un comentario publicado en la red social 'X' y recogido por Europa Press, Rufián se ha referido así a los incidentes acaecidos este domingo en ambas comunidades antes y después de jugarse la final del Mundial de fútbol, en el que España se impuso a Argentina por 1 a 0.

El independentista catalán sostiene que si "miles" de personas en Euskadi y Cataluña animan a la Selección española es simplemente porque ésta está "llena de vascos y catalanes y porque (aún) no pueden animar a las selecciones vasca y catalana".

Selecciones que, a su juicio, no llegarán a conformarse "sin suficiente apoyo popular. "Y eternamente cabreados e insultándoles, señalándoles o menospreciándoles no parece la mejor manera" conseguirlo.

Rufián piensa que para ganar un "país" hay que entender y aceptar su diversidad, "a no ser que quieras ser una tribu y no un país, claro", ha dicho, puntualizando, a renglón seguido, que no se refiere "al tarado que gritó el 'A por ellos' antes o el 'Pedro Sánchez hijo de puta' ahora".