Rufián avisa a Sánchez que responder con "el 'y tú más'" ante la corrupción es asumir "Y yo también"

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante una sesión plenaria - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha aconsejado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no responder con '"el 'Y tú mas'" a las acusaciones de corrupción porque eso supone reconocer el "Y yo también".

Así lo ha explicado Rufián en la red social X tras escuchar el debate entre Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso. Mientras que el jefe de la oposición ha exigido la dimisión del presidente ante las investigaciones judiciales a exdirigentes del PSOE, la respuesta del jefe del Gobierno ha sido restregar al PP sus propios escándalos.

"El Gobierno debería entender (de una vez por todas) que el 'Y tú más' es 'Y yo también'. No vale decir que el PP es peor y punto --ha escrito el diputado de ERC--. La izquierda somos otra cosa".