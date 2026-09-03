Rufián avisa a Sánchez que Robles no aplaude su discurso: "Tiene un problemón"

Imagen de los escaños que ocupa el Gobierno durante la intervención de Sánchez en la sesión plenaria del Congreso - FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no todos sus ministros han aplaudido en el Congreso su discurso sobre la crisis de Ceuta y ha subrayado que la titular de Defensa, Margarita Robles, no ha secundado el anuncio de publicar los informes previos de Inteligencia.

En un momento de la sesión plenaria, Rufián también se ha referido al anuncio realizado previamente por el presidente Pedro Sánchez de publicar los informes de la Policía y de la Inteligencia española sobre los avisos previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta y ha señalado que prácticamente toda la bancada gubernamental lo había aplaudido, salvo la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"Aquí ha aplaudido casi todo el mundo de esta bancada, menos una persona, la señora Robles. Tiene usted un problemón importante. Y no hace falta que yo aquí siga explicando el porqué", ha advertido a los 'socialistas'.

En su comparecencia en el Congreso de la pasada semana, Robles subrayó que los agentes del CNI hicieron su trabajo en los días previos a la entrada masiva de migrantes y que avisaron a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno. Incluso dijo que se alertó la víspera de que iba a haber una convocatoria masiva el 30 de julio, con motivo de la festividad del trono de Marruecos.

MEJOR RECONOCER ERRORES QUE MENTIR

Sánchez, en cambio, mantiene que nadie avisó de lo que ocurrió el 30 de julio y que las alertas que llegaron estaban dentro de la normalidad en una frontera como la de Ceuta.

Desde la tribuna, Rufián ha aconsejado reconocer el papel de Marruecos en esta crisis y asumir los errores que se hayan podido cometer: "Más allá del insulto a la inteligencia que supone lo que ustedes están defendiendo, los gobiernos no se pierden por errar. Equivocarse puede ser más o menos complicado, más o menos lesivo para un gobierno, pero, sobre todo, los gobiernos se pierden por mentir".