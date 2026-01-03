Rufián cafilifca de "agresión" el bombardeo de EEUU sobre Venezuela y asegura que la detención de Maduro un "secuestro"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado este sábado que el bombardeo de Estados Unidos sobre Venezuela "no es una guerra, es una agresión", y ha advertido de que detener al presidente de ese país, Nicolás Maduro, "no es un arresto, es un secuestro".

En un mensaje difundido en la red social 'X', Rufián ha señalado que "quienes te mintieron con Irak, con la crisis, con las preferentes, con el rescate a la banca, con el Prestige, con el Yak-42, con el Metro de Valencia, con el Alvia de Galicia, con las 7.291 personas abandonadas en las residencias de Madrid, con la DANA y con los incendios" vuelven ahora a hacerlo.

"Lo digo porque la película será esta y es mentira", ha concluido el portavoz de Esquerra.