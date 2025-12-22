Rufián carga contra Sánchez por "ignorar" la derrota en Extremadura: "No ha anunciado a Gallardo de portavoz de milagro"

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante un pleno extraordinario, en el Congreso de los Diputados, a 9 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cargado este lunes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "ignorar" los resultados de las elecciones de este domingo en Extremadura en las que el PSOE ha perdido más del 20 por ciento de los votos.

"No ha anunciado a Gallardo de portavoz de milagro", ha criticado el diputado independentista en un mensaje en la red social X, reaccionado a la declaración institucional ofrecida por Sánchez este lunes desde Moncloa y en la que, a su parecer, no ha reaccionado al resultado electoral del PSOE en Extremadura, donde ha perdido 10 escaños.

Rufián ha enumerado las posibilidades que tenía Sánchez de "hablar sobre lo que ha pasado" en los comicios extremeños, "hablar sobre lo que ha pasado y anunciar medidas" y la que finalmente dice que han tomado desde La Moncloa: "Ignorar lo que ha pasado".

Asimismo, ha hecho referencia a la declaración que ha dado Sánchez y en la que ha nombrado a Elma Saiz como portavoz del Gobierno y a Milagros Tolón como ministra de Educación, ironizando con que "de milagro" no ha designado al candidato socialista en Extremadura como ministro portavoz del Ejecutivo.