El cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, interviene durante un acto de campaña, a 13 de noviembre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Esquerra Republicana para el 29N, Gabriel Rufián, ha advertido al Partido Socialista de la "frivolidad" en la campaña electoral antes de recordar el accidente ferroviario de Urda (Toledo) que causó 69 muertos, y los casos de corrupción que han afectado a la dirección socialista.

"La frivolidad nos puede comer", ha avisado Rufián este miércoles en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha incidido en que "antes de ayer ciento y pico personas murieron por una apuesta por alta velocidad. Y hay tres personas del PSOE con altos cargos, sobre todo dos de ellas, que están en la cárcel por robar".

"Y etcétera, etcétera, etcétera", ha continuado el también portavoz de los republicanos en el Congreso, que ha ha criticado "vender eslóganes vacíos". "Y yo respeto los mítines con música y con camisetas y con bailes y las portadas en revistas, pero... Me falta contenido, me falta proyecto", ha añadido.

Así, ha justificados estas advertencias en que quiere "lo mejor" para el PSOE, pero no trabaja para los socialistas, y les ha instado a dotar de "contenido" la campaña porque la izquierda está medida "con otras varas".