Rufián defiende que Podemos es "impresincible" para la izquierda pero pide que deje de tachar al resto de "malmenorismo"

(I-D) El diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado; la periodista Sarah Santaolalla y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante un diálogo sobre el futuro de la izquierda alternativa, en la sala Galileo Galilei, a 18 de febrer - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que Podemos es "imprescindible" para el futuro de la izquierda del país, aunque les ha pedido con "todo el cariño" que se acuerden de cuando estaban en el Gobierno cuando tachan a otras fuerzas de optar por el "malmenorismo".

"Yo reivincido el malmenorismo frente al facismo, y tanto que sí", ha remachado durante su acto en la sala Galileo Galilei de la capital para reflexionar sobre el futuro de la izquierda alternativa, junto al dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado.

Rufián ha recalcado durante el coloquio que Podemos es "uno de los elefantes en la habitación" del espacio progresista y ha proclamado que, para él, "han sido, son y serán una organización imprescindibles" para el país.

Es más, ha apuntado que a su juicio el exviceprepresidente Pablo Iglesias es el mejor político de esta generación, que la actual eurodiputada 'morada' Irene Montero constituye una "fuerza de la naturales" y que la secretaria general de esta formación, Ione Belarra, es "maravillosa".

"Yo les quiero en esto", ha incidido para alertar que se equivocan aquellos que opinan que Podemos "sobra" en el ecosistema de la izquierda más allá del PSOE, pero a su vez les ha pedido que dejen de llamar a otros compañeros de espacio "malmenoristas" o "pagafantistas".

Y es que el portavoz republicano en el Congreso ha rechazado que en la izquierda se afane en repartir "carnets de pureza".

Precisamente Podemos es una de las orgnizaciones, al igual que Bildu o BNG, que no ha enviado representantes al evento y que se ha desmarcado de la propuesta de unidad de Rufián, que minimiza a una iniciativa personal del diputado que no está respaldada por su partido, ERC.