Rufián emplaza a Sánchez a reflexionar sobre su fortaleza: "¿Que cree que puede acabar con su Gobierno?"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso - Ricardo Rubio - Europa Press

Feijóo preguntará al presidente por la "decencia" del Ejecutivo y Abascal, sobre las razones por las que "protege a los delincuentes"

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana (ERC), socio parlamentario del Gobierno, quiere que el presidente Pedro Sánchez reflexione sobre la fortaleza parlamentaria que asegura tener tras una semana en la que el Ejecutivo ha salvado dos votaciones importantes, la del decreto del embargo de armas y la Ley de Movilidad Sostenible. "¿Qué cree que puede acabar con su Gobierno?", es la pregunta que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quiere plantearle en la sesión de control de la próxima semana.

Tras superar esas votaciones en el Pleno del Congreso, el PSOE presume de que "queda legislatura para rato", según dijo la portavoz del partido, Montse Mínguez. Pero Rufián ya viene avisando de que hay zonas de sombra alrededor del Gobierno.

Por un lado, están las investigaciones de la Unidad Central Operativas (UCO) de la Guardia Civil sobre José Luis Ábalos, que han desvelado sobres con pagos en metálico a dirigentes socialistas. Rufián ya advirtió de que, si se viera financiación ilegal del PSOE, se acabaría su apoyo.

Pero ERC también vienen exigiendo al Gobierno que cumpla con la financiación singular para Cataluña que pactaron con el PSC, sin la cual no habrá apoyo para los Presupuestos, y viene aconsejado a los socialistas no fiarse mucho de Junts, que en su opinión acabará pactando tarde o temprano con el PP para desalojar al Gobierno Sánchez.

De ahí que Rufián invite a Sánchez a ir más allá del resultado de votaciones puntuales en el Congreso y plantearse qué es lo que puede hacer caer a su Gobierno y cómo evitarlo.

SÁNCHEZ MANTIENE QUE AGOTARÁ

A la espera de saber cómo capeará Sánchez la cuestión, lo cierto es que el presidente viene asegurando desde hace tiempo que su intención es culminar la legislatura, pese a la presión política que está recibiendo por todos los casos de corrupción que están investigándose en los juzgados y pese a que también son cada vez más las dificultades para sacar adelante sus leyes.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, insistirá con la corrupción en su próximo duelo parlamentario con Sánchez en el Pleno del Congreso. ¿Cree que España tiene un Gobierno decente?", es la pregunta registrada, una semana después de que Feijóo ya le anticipara de que sería llamado a declarar a la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado y de que el presidente respondiera riéndose con un "Ánimo, Alberto".

De su lado, el presidente de Vox, Santiago Abascal, pedirá directamente a Sánchez que explique las razones por las que, a su juicio, "el Gobierno protege a los delincuentes y abandona a los españoles honrados", según el listado de preguntas registradas por los diputados para el próximo control en el Congreso al que ha tenido acceso Europa Press.

Además, el PP, a través de su portavoz, Ester Muñoz, pretende que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dé cuenta de si su Gobierno tiene "un proyecto para España", mientras que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, le preguntará cómo abordará el Ejecutivo la "crisis" que considera que vive España.

EL PP INSISTE CON LA CORRUPCIÓN

Al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, está previsto que le pregunten la diputada 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo, para que detalle cuáles son sus "verdaderas prioridades en el ocaso de su mandato", así como el secretario general del PP, Miguel Tellado, en su caso para que explique "por qué se dedica a tapar la corrupción del Gobierno". "¿Cuál es el límite?", reza la escueta pregunta que, por su parte, le dirigirá la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán.

Por último, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, previsiblemente contestará al interrogante presentado por el diputado del PP Eduardo Carazo, quien le reclama saber cuándo va a dar explicaciones a todos los españoles. El político canario podría estar en la diana de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por posibles conexiones con la trama de Koldo García cuando presidía la comunidad.