Rufián (ERC) achaca "al hijoputismo" y "las mentiras que matan" la agresión a una diputada de Ceuta

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha vinculado este lunes la agresión sufrida este domingo por la diputada de Ceuta Ya!, cuyo coche fue atacado en el puerto de la ciudad autónoma por un grupo de manifestantes, con el "hijoputismo" y "las mentiras que matan".

En declaraciones a los periodistas en la Cámara Baja, Rufián considera que esa agresión ha tenido lugar como consecuencia de la "inacción" y "desidia" del Gobierno y de la "utilización" de la "extrema derecha" de esta crisis.

"El hijoputismo se vota y apedrear furgones cargados de comida o el coche de una diputada de la Asamblea ceutí que iba a visitar el puerto me parece que es instigar lo peor de la gente", ha señalado el diputado catalán.

Preguntado sobre el hecho de que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, asegure que los menores que se encuentran en Ceuta se van a quedar en España pese a que la parte socialista del Gobierno defendía hace unas semanas su regreso a Rabat, Rufián ha respondido con una pregunta: "Si (esos menores) fueran rubios, ¿habría este debate? Seguramente no".