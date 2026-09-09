Rufián (ERC) dice que los informes desclasificados corroboran que el CNI "va en contra del Gobierno"

1115709.1.260.149.20260909200332 El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufian, durante una sesión plenaria - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que los informes desclasificados por el Gobierno sobre la crisis en Ceuta constata que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) "va en contra" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así ha respondido en los pasillos de la Cámara Baja preguntado sobre si esos informes corroboran la tesis de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de que el CNI sí había detectado y comunicado previamente movimientos que podían desembocar en una entrada masiva en Ceuta.

Lo que, a juicio de Rufián, corroboran es que "hay una parte del Estado que va en contra del Gobierno, en este caso, el CNI". "El Gobierno no controla una parte de su Estado... Gobierna sí, pero no manda", ha dicho.