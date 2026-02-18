Rufián invita a Junqueras al acto de la izquierda y resta importancia a que coincida con su reunión en Madrid

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada a una sesión plenaria, en el Congreso - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha invitado al presidente de su partido, Oriol Junqueras, al acto que protagonizará este miércoles por la unión de la izquierda y ha restado importancia al hecho de que, el mismo día, Junqueras se reúna en Madrid con sus diputados y senadores.

En los pasillos del Congreso, Rufián ha querido dejar claro a los periodistas que la visita de Junqueras para reunirse con el grupo parlamentario es "rutinaria", si bien ha bromeado con que entiende el "salseo" que pueda generar su presencia en el Congreso justo el mismo día de su coloquio con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado. "Ahora le diré, y si puede, pues que venga", ha comentado, para añadir que si lo invitó a su boda cómo no lo va a invitar a "todo".

Preguntado sobre si ha hablado con él de sus intenciones de unificar a la izquierda, Rufián se ha limitado a reseñar que habla con él "cada día", si bien ha evitado responder qué le había comentado. "Que en Madrid hace peor tiempo que en Barcelona", ha zanjado.

NUNCA ME VERÁN RAJAR DE NADIE", DICE

Por último, sobre si le molesta que al acto de esta tarde no vayan a ir compañeros de su partido, el dirigente de ERC se ha limitado señalar que a él "nunca" le van a escuchar rajar de nadie. "Siempre que escuchen rajadas nunca serán mías", ha insistido.

En todo caso, el portavoz de los republicanos catalanes ha defendido que "la clave de todo" no es hablar tanto del qué o del quién, sino del cómo, y en este sentido ha aplaudido que IU vaya a asistir finalmente al acto.

"A mí no me van a escuchar rajar de nadie, ni criticar a nadie, ni pedir que no vaya no sé quién o no sé cuánto", ha reiterado Rufián, recordando que él no podrá ir precisamente este sábado a la presentación de la coalición que lanzarán este sábado Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comunes "por motivos de agenda".