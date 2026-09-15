Rufián limita su papel en las generales a Cataluña y dice que Irene Montero "lo tiene todo" para ser una gran candidata

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián (c) y la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero (i), durante el diálogo 'Què s'ha de fer?', moderada por Xavier Domènech (d), a 9 de abril de 2026, en Barce - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha remarcado este martes que su papel como candidato en unas elecciones generales está en Cataluña y ha afirmado que la eurodiputada de Podemos Irene Montero "lo tiene todo para ser una enorme candidata" y desea "poder hacer cosas conjuntamente" con ella desde su comunidad.

Preguntado en los pasillos del Congreso por si se descarta como candidato de una eventual unidad de la izquierda en las próximas generales, Rufián ha señalado que le gustaría que hubiera "un frente" en Cataluña y ha defendido que esta comunidad puede, "una vez más", ser "inspiración y reflejo para otras regiones, otros territorios". "Ojalá se pueda hacer, creo que están las condiciones para hacerlo", ha añadido.

El dirigente republicano ha mostrado además su disposición a ayudar a que puedan desarrollarse iniciativas electorales similares en otros lugares mediante su presencia "si puede ayudar".

Sin embargo, preguntado específicamente por su papel como candidato a una futurible lista de las izquierdas alternativas al PSOE en toda España, ha zanjado: "Como candidato, Cataluña".

Respecto al llamamiento de Irene Montero a celebrar primarias en Podemos para configurar las listas a los comicios nacionales, Rufián ha respondido que "quien pueda unir, que una" y ha elogiado a la dirigente de Podemos. "Irene me parece que lo tiene todo para ser una enorme candidata y ojalá podamos hacer cosas conjuntamente en Cataluña", ha concluido.