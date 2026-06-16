Rufián recalca que continuidad de Sánchez depende de lo que apruebe y que "aguantar pa'ná es tontería"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en los pasillos del Congreso de los Diputados - FERNANDO SÁNCHEZ

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha subrayado que la continuidad o no del Gobierno de Pedro Sánchez depende de lo que pueda aprobar porque "aguantar pa'ná es tontería".

Así ha respondido, a preguntas de los periodistas en el Congreso, sobre las propuestas que han registrado el PP y Junts para votar este jueves la exigencia al presidente Pedro Sánchez de que disuelva las Cortes y convoque elecciones generales.

El portavoz republicano ha cuestionado que el objetivo del Ejecutivo sea "simplemente aguantar y decir que los otros son peores". "Ya sabemos que los otros son peores. Eso lo sabemos, es de primero de izquierdas. Pero la gente merece una izquierda que no dé vergüenza", ha añadido.

Ahora bien, Rufián ha advertido al Gobierno de coalición que aproveche este año largo que queda de legislatura para "frenar la especulación" en vivienda o lograr una "fiscalidad más justa". "¿O qué es aguantar? ¿Asquear a la gente?", se ha preguntado Rufián.

En este punto, ha pedido tanto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que den todas las explicaciones "cuanto antes mejor" sobre las distintas acusaciones. "Que se explique lo legal y lo moral, porque está lo legal y lo moral", ha apostillado el portavoz parlamentario.