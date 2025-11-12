Rufián reta a Feijóo a presentar una moción de censura y acusa a Junts de utilizar Cataluña "como un negocio"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha emplazado este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una moción de censura contra el Gobierno si realmente considera que "todo está tan mal" y existe "una mayoría de derechas" en la Cámara; una mayoría que completaría con Vox y Junts, partido al que ha acusado de "usar Cataluña como un negocio"

Durante su intervención en el Pleno tras la comparecencia del presidente Pedro Sánchez, el dirigente republicano ha lanzado una pregunta directa al PP y a Vox: "La moción de censura, ¿para cuándo? Si lo tienen tan a huevo, ¿a qué esperan?. Feijóo debería darse prisa, porque si no la hace él, la hará otro, u otra", ha advertido.

Rufián también ha dirigido duras críticas a Junts per Catalunya, a quienes ha acusado de actuar por interés propio. "Para Junts, Cataluña no es su patria, es su negocio. Y la están perdiendo. Así que o la recuperan o la destruyen", ha afirmado, advirtiendo de que sus dirigentes "hace tiempo que se pasean por consejos de administración y digitales de ultraderecha prometiendo que harán a Feijóo presidente del Gobierno a cambio de lo que sea".

"JUNTS VENDE MERCADERÍA TÓXICA Y NOCIVA"

El portavoz parlamentario ha instado al grupo de Carles Puigdemont a "dejar de vender mercadería tóxica y nociva" y a "dejar de hacer daño al país". Además, les ha exigido una "disculpa pública" hacia Esquerra Republicana por los ataques recibidos en los últimos años.

"Les pido una disculpa pública porque durante seis años nos hemos dejado la piel por este país mientras ustedes hacían tuits. En estos años han pasado de 'Puigdemont a prisión' a 'Puigdemont quizá vota la moción'. Qué vergüenza", ha criticado.

A su juicio, aquellos que aún duden de que Junts se quiere "cargar" la legislatura, es que no conocen al partido de carles Puigdemont. "Quizá con esta gente no compartan bandera, pero comparten intereses y, sobre todo, amos", ha indicado, en alusión al PP y Vox.

El portavoz de ERC ha recordado las palabras del diputado del PNV Aitor Esteban, quien, según ha afirmado, "dijo aquí que algún día se sabrá, señorías del PP, lo que ustedes nos ofrecieron". En ese sentido, Rufián ha añadido: "La pregunta es, ¿qué le ofrecen a Junts? Yo lo sé, ustedes también, la prensa también. Ojalá algún día se pueda escribir".

Rufián también ha denunciado el "tour mediático" de Junts para explicar su bloqueo a 25 leyes del Gobierno y que, a su juicio, no afectan a Cataluña ni a sus habitantes. "La pregunta es simple --ha añadido--: ¿en Cataluña no hay familias, no hay salud, no hay consumidores, no hay emergencia climática, no hay universidades, no hay libertad de expresión? Yo creo que sí, pero mienten".

"El PP ES EL PARTIDO MÁS CORRUPTO DEL PAÍS"

Durante su discurso, Rufián también ha hablado de corrupción, asegurando que "es paradójico que el líder del partido más corrupto de la historia de este país venga a salvarnos de la corrupción", en referencia al PP.

A continuación, el diputado catalán ha repasado distintos casos judiciales que afectan al Partido Popular y sostiene que la corrupción también tiene otras formas de desarrollarse. "Es miserable y es corrupción moral que mujeres y personas estén durante dos años esperando un diagnóstico. Algunas de ellas ya muertas. Eso es corrupción", ha dicho, para añadir que "el cáncer no se batalla poniéndose un lacito, sino no privatizando ni recortando la sanidad pública".

El dirigente catalán ha cargado asimismo contra el presidente del PP por haber acusado al jefe del Ejecutivo de beneficiarse de la prostitución: "De momento no tenemos una foto del presidente del Gobierno en un prostíbulo, pero sí tenemos una foto del líder de la oposición con un narcotraficante", ha apostillado.

Finalmente, Rufián ha reprochado al PSOE haberse "puesto de perfil" durante los años en que, según ha citado, "una parte del poder judicial machacaba y encarcelaba" a los independentistas. "Les dijimos que los siguientes serían ustedes, las feministas, el periodismo decente, los socialistas. Y ahora simplemente les toca a ustedes", ha advertido.