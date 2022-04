Rufián ve a Feijóo como un "interino" en el PP que "acabará como Casado" si no se porta "bien" con Ayuso

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha avisado este martes al nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que su liderargo es "interino" y de que si no se porta "bien" con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puede "acabar" como su antecesor, Pablo Casado.

En una rueda de prensa en el Congreso, Rufián se ha mostrado convencido de que al todavía presidente de la Junta le "irá bien" en su nuevo cargo, en función de cómo sea su relación con la mandataria madrileña quien, ha recordado, "logró ella solita con su equipo cargarse" a Casado.

"Si se porta bien, le dejará respirar, si no, seguramente acabe como Casado", ha dicho el portavoz de ERC, quien augura que el nuevo líder del PP "sufrirá mediáticamente" porque "esto no es Galicia".

A su juicio, "Feijóo se puede permitir muchas más cosas que Casado, pero hasta cierto punto". En este sentido, Rufián da por hecho que en cuanto sus "gurús" le digan que "tiene que hacer de Vox" porque no va bien en las encuestas "lo hará" porque "es mentira que sea de centro".

Respecto a la posible "tentación" del PSOE de "mirar a la derecha" y sellar pactos con el PP en esta nueva etapa, Rufián ha incidido en que esa "pulsión" ha estado presente en el partido mayoritario desde el inicio de la legislatura.

De hecho, ha deslizado que si los primeros Presupuestos de la misma no se aprobaron con Cs fue fundamentalmente gracias a la presión de los aliados externos el PSOE y no del ex líder de Podemos, Pablo Iglesias.

BILDU: ESTÁ LIGADO A LA ULTRADERECHA

El mismo foro, la portavoz, Mertxe Aizpurua, ha señalado que aunque el "envoltorio" puede ser distinto en el "fondo" este PP es igual que el anterior.

"De nada sirve bajar decibelios si su futuro está ligado a la ultraderecha", ha dicho, remarcando que Feijóo bendijo el pacto con Vox en Castilla y León, "hizo la vista gorda con la corrupción" y "apoyó" a Díaz Ayuso con los contratos vinculados a su hermano, defiende el "centralismo" y las "bajadas de impuestos" y hasta ha llegado a negar "la violencia vicaria".

De su lado, desde Junts Miriam Nogueras, se ha limitado ha comentar que no conoce a Feijóo y que prevé que su relación con el PP siga siendo, como hasta ahora "prácticamente nula".