Salomé Pradas vuelve a romperse en el Congreso ante la comisión de la dana: "Voy a dar la cara"

La exconsellera de Justicia i Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas comparece ante la Comisión de Investigación sobre la dana, en el Congreso de los Diputados - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exconsejera valenciana de Justicia e Interior y responsable de Emergencias Salomé Pradas, investigada por la gestión de dana que dejó 232 muertos el 29 de octubre de 2024, ha vuelto a romperse en su segunda comparecencia en el Congreso: "Voy a decir siempre la verdad y voy a dar la cara", ha asegurado, al borde del llanto.

Pradas, que arrancó su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso asegurando que no iba a responder a los interrogantes de los diputados alegando que está siendo investigada judicialmente en la causa, finalmente lo ha hecho para aclarar o precisar algunas cuestiones y reiterarse en las consideraciones que entregó el pasado 15 de diciembre a sus señorías.

En concreto, ha sido en su respuesta al diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, que le había preguntado precisamente si se ratificaba en todas esas consideraciones, cuando la exconsejera valenciana se ha roto.

"Me ratifico íntegramente en las consideraciones que presenté en esta comisión y en las declaraciones que he formulado ante la jueza de Catarroja, así como en las comunicaciones que he presentado de forma voluntaria ante el juzgado --ha dicho--. Ahí están también los vídeos que demuestran quién estaba preocupada y quién estaba atendiendo a las propuestas que hacían los técnicos a una determinada hora".

"SIEMPRE VOY A DECIR LA VERDAD"

En este punto, Pradas ha lamentado que le hayan acusado --desde Esquerra Republicana (ERC)-- de haber falso testimonio y ha replicado que "a lo mejor" no ha dicho "lo que quieran que diga o lo que les gustaría que dijera".

"Pero yo insisto una vez más, y se lo dije a las víctimas el día que salí del careo y pude mantener una breve conversación con ellas: voy a decir siempre la verdad, siempre, voy a dar la cara --ha proclamado visiblemente emocionada, conteniendo las lágrimas--. Lo hice ese día (29 de octubre de 2024) y los días siguientes hasta que me cesaron, haciendo lo posible con la información que teníamos".

Por último, y en respuesta a las dudas del representante de Vox de si ha mantenido comunicación con los comisionados, Pradas se ha limitado a señalar que ésta se reduce a un whassap con el diputado de Sumar Nahuel González, al que quiso agradecer la "humanidad" que le dispensó en su primera comparecencia ante la comisión.