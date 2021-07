Salvador (Cs) renuncia como alcalde de Granada y avanza que favorecerá que gobierne "la lista más votada", el PSOE

GRANADA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de Cs, Luis Salvador, ha presentado este jueves su "renuncia" como alcalde de Granada a raíz de la crisis municipal que se abría el pasado 8 de junio con la salida del PP y de dos concejales de la formación naranja del equipo de gobierno local, en el que se quedó desde entonces con el apoyo de un solo concejal; y ha avanzado que trabajarán por "un gobierno estable" favoreciendo que gobierne la lista más votada, esto es, la del PSOE.

Salvador ha señalado en rueda de prensa que ha tomado esta decisión con el objetivo de "desatrancar" la situación de "bloqueo" que padece desde hace 23 días el Ayuntamiento y permitir que haya "estabilidad los dos próximos años" y "eso --ha dicho-- solo se puede hacer apoyando la lista más votada" en las pasadas elecciones municipales. Fue la liderada por el socialista Francisco Cuenca, que cuenta con diez de los 27 concejales que integran la corporación municipal.

El pleno en el que se dará cuenta de la renuncia de Salvador se celebrará este viernes y a partir de ahí hay un plazo de diez días hábiles para que sea investido un nuevo alcalde.

Luis Salvador ha garantizado que "en este momento no hay ningún acuerdo" con ninguna formación, pero la otra opción posible --la liderada por el PP- tiene "demasiadas piedras en la mochila, versos sueltos e intereses personales" y se hace "mucho más complicado" llegar a una solución. "Nuestra primera opción era que el PP volviera al equipo de gobierno y a asumir sus responsabilidades", pero no lo ha hecho, "no estaban chantajeando y bloqueando la institución", ha clamado.

"Como el PP no ha vuelto", se ha mostrado convencido de que "si se tiene que reconstruir algo sería con la lista más votada", al tiempo que ha descartado asumir tenencias de Alcaldía en un hipotético nuevo gobierno o formar parte de la Junta de Gobierno Local. A preguntas de los periodistas, Salvador ha informado de que estas semanas viene manteniendo un contacto "permanente" con la dirección regional y nacional de su partido, que "en todo momento han pedido que continuemos, que es el PP quien tiene que volver", pero a partir de ahí "un alcalde debe saber dónde puede llegar sin hacer daño a la ciudad" y "por responsabilidad no podemos estar aguantando", ha relatado.

RELATO DE HECHOS

Luis Salvador accedió el 15 de junio de 2019 a la alcaldía en el marco de un acuerdo con el PP en el ámbito nacional, conforme al que ha gobernado en un bipartito casi dos años en la primera mitad del mandato, tras recibir los votos para su investidura de los tres ediles de Vox, que se sumaron a los entonces siete populares y cuatro de Cs, hasta completar la mayoría absoluta de un Pleno en el que el PSOE es el grupo mayoritario, con diez corporativos, y Unidas Podemos tiene tres.

Recién investido alcalde, ya tuvo que hacer frente a las primeras preguntas sobre la existencia de un pacto verbal --que él nunca ha reconocido-- con el que entonces era cabeza de lista en la capital granadina y presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, que fue su primer teniente de alcalde si bien terminó saliendo del equipo de gobierno local y dejando su partido antes del ecuador del mandato.

Días antes de que se cumplieran los dos años de su investidura, los seis ediles que conservó el PP tras la marcha de Pérez, que mantiene el acta como no adscrito, abandonaron el equipo de gobierno local. Les siguieron dos ediles del grupo de Cs, Manuel Olivares, que sí había reconocido que hubo un pacto para la alternancia, y Lucía Garrido.

Olivares abandonó el partido y Garrido, independiente, dijo que seguiría trabajando por la cultura de la ciudad. Ambos siguen siendo concejales no adscritos, por lo que el grupo de Cs quedó conformado por dos ediles, el propio Salvador, y su teniente de alcalde, José Antonio Huertas. Ahora queda tramitar las reuniones plenarias para que la corporación local tome conocimiento de la renuncia del regidor y para una nueva investidura. Esta última ha de celebrarse como máximo en diez días hábiles desde que sea oficial la dimisión en Pleno.

Salvador, de 58 años y funcionario de carrera en la Diputación de Granada, recaló en Cs tras comenzar su carrera política en el PSOE, formación de la que fue senador por la provincia granadina entre 2004 y 2011. Por el partido naranja, fue cabeza de lista a las municipales en la ciudad de la Alhambra en 2015. Fue decisivo entonces su voto para la investidura de José Torres Hurtado como alcalde popular, tras perder la mayoría absoluta en el Pleno de la Plaza del Carmen, donde está el Ayuntamiento.

En 2016, la detención de Torres Hurtado en el marco de la investigación de la operación Nazarí por una supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento y su posterior dimisión, llevó a que facilitara la mayoría que dio la Alcaldía al socialista Francisco Cuenca, al que relevó en 2019, tras encabezar de nuevo la lista de Cs en las municipales después de ser diputado de este partido en Cortes por la provincia en las legislaturas XI y XII.