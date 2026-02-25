Salvamento Marítimo y la Guardia Civil rescatan a 54 personas de dos pateras cerca de Mallorca e Ibiza

Archivo - Agentes de Salvamento Marítimo suben a una persona a borda del barco. - ALBERTO ESPADA - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado y atendido a 54 personas de origen subsahariano procedentes de dos pateras que han llegado a las costas de Mallorca e Ibiza entre la noche de este martes y la madrugada de este miércoles, según ha informado la Delegación del Gobierno de las Islas Baleares.

A las 22:19 de este martes, las autoridades han socorrido a 24 personas en la primera embarcación que se ha acercado a las Islas Baleares. El cayuco se encontraba a 15 millas y media al sureste de la costa de Mallorca. Los cuerpos de rescate han actuado desde los puestos de Felanitx, Santanyí y Campos.

Cuatro horas más tarde, a las 2:30 de la madrugada de este miércoles, se ha ejecutado el segundo rescate a un total de 30 personas que se ubicaban en una embarcación a 44 millas de la isla de Ibiza. La Guardia Civil y la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Ibiza han intervenido desde el puesto principal de San José.