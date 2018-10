Sánchez acusa a PP y Ciudadanos de "alimentar a la ultraderecha" al "abrazar la radicalidad"

Publicado 20/10/2018 13:33:04 CET

SEVILLA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra el PP y contra Ciudadanos (Cs) por "alimentar a la ultraderecha" con "el abandono de la moderación", el empleo del "insulto", la "falta de ideas" o el "abrazo a la radicalidad".

En Sevilla, en el discurso de proclamación de Susana Díaz como candidata del PSOE a presidir nuevamente la Junta de Andalucía, Sánchez ha cargado contra el PP y contra Cs por "alimentar" a la ultraderecha y ser responsables, aunque no se ha referido expresamente a este partido, del auge de Vox.

"Cuando surge la ultraderecha, la derecha española no dice nada", ha lamentado Sánchez, y ha criticado al presidente del PP, Pablo Casado, por decir que comparte "los valores esenciales" con la formación que lidera Santiago Abascal.

Tras ello, el jefe del Ejecutivo ha instado al diputado 'popular' a explicar a los españoles "qué valores comparte con la ultraderecha" porque, ha garantizado, el PSOE no se reconoce en "ninguno".

LA DERECHA ESPAÑOLA "INVOLUCIONA"

Sánchez ha apuntado que los proyectos políticos a lo largo de la historia "evolucionan o involucionan" y ha señalado que, en su opinión, la derecha española está haciendo lo segundo. Según él, Casado demostró "ignorancia y falta de empatía" al argumentar que la eutanasia es "un debate artificial" que no supone "un problema" para el país.

Asimismo, ha reivindicado el primer paso que dio el Congreso el jueves hacia el reconocimiento del derecho a voto de 100.000 personas con discapacidad intelectual en España, el decreto ley para "paliar la pobreza energética" y eliminar el conocido como "impuesto al sol", y el acuerdo unánime de la Cámara Baja para recuperar la obligatoriedad de la asignatura de Filosofía en Bachillerato.

Según él, esto no habría sucedido bajo el anterior Gobierno del PP, al que ha acusado de dedicarse a vetar las iniciativas de la oposición con el apoyo de Cs. "Vetaban desde el gobierno y ahora vetan desde la oposición. Dejen de vetar. Hagan lo que quieran, pero no a costa de los españoles", ha exigido.

REIVINDICA LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO

Ha defendido la política económica del Ejecutivo, la cual ha explicado que es "bien sencilla" y que consiste en redistribuir la riqueza entre toda la ciudadanía "si la economía crece". En este sentido, ha apuntado que eran "urgentes y viables" la subida del salario mínimo interprofesional, la reversión de los recortes en educación o la recuperación de la sanidad universal.

Por último, aunque no ha hecho ninguna alusión explícita a Cataluña en su intervención, ha subrayado la defensa que hizo el PSOE de la Constitución y del Estado en la oposición --algo que cree que "otros" no pueden decir-- y ha asegurado que hacen lo propio gobernando. "Defender el Estado es defender todos y cada uno de los artículos de la Constitución sin olvidar los que no me gustan", ha concluido.