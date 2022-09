Sánchez dice que el PP defiende el programa de las energéticas y Gamarra le acusa de estar "alejado de la gente"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla por el teléfono, en una sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados, a 13 de julio de 2022, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

La dirigente del PP censura la división del Gobierno sobre la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN: "Vaya imagen internacional"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles al PP de Alberto Núñez Feijóo de defender el "programa de las grandes energéticas" y ha recalcado que, aunque el dinero tiene "mucho poder", el poder en una democracia es el de la mayoría social que su Gobierno va a defender. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, le ha respondido que solo está centrado en la "resistencia" en Moncloa y "cada día más alejado de la gente".

"Ahora que ya no puede salir a la calle y tiene que organizar esas visitas guiadas por la Moncloa, ¿Se ha enterado de cuáles son las necesidades reales de los españoles?", le ha espetado Gamarra en la primera sesión de control al Gobierno del Congreso del nuevo curso político.

La 'número dos' del PP ha recalcado que cuando España tiene la cesta de la compra "disparada" y sufre la vuelta al cole "más cara de la historia", el presidente del Gobierno ofrece va los españoles "un carnaval de rectificaciones y ocurrencias".

Gamarra ha invitado a Sánchez aplicar las recetas económicas del PP a favor de la "España real" que él "no puede pisar", máxime cuando dispone de 22.000 millones más que provienen "de los bolsillos de los españoles como efecto directo de la inflación disparada".

GAMARRA DICE QUE "ACERTARÁ" SI DEJA LOS ATAQUES A FEIJÓO

Así, ha defendido aplicar medidas como la deflatación de la tarifa del IRPF para rentas inferiores a 40.000 euros, "bajar el IVA de la carne, el pescado y otros productos de la cesta de la compra" e incentivar el ahorro energético con bonificaciones en las facturas.

Gamarra ha afirmado que el presidente del Gobierno está "ya solo centrado en la resistencia", al frente de un Gobierno que vive en permanente "contradicción", con los "socios equivocados" y "más alejado de la gente". También ha criticado sus "descalificaciones" al PP y le ha pedido que "abandone esa estrategia" porque así "acertará".

La dirigente del PP ha puesto el acento en las diferencias entre PSOE y Podemos, citando el tope de los precios de la cesta de la compra o por la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN. "Por cierto, votará mañana todo su gobierno unido y a favor de esto? A que no, vaya imagen internacional está dando el anfitrión de la cumbre de la OTAN".

SÁNCHEZ: "NO SÉ POR QUÉ ME RIÑE"

En su réplica, Sánchez le ha echado en cara a la dirigente del PP que le "riña" en su alocución. "No sé por qué me riñe. Hace un batiburrillo, saca hasta la cumbre de la OTAN simplemente para no decir por qué se opone a que debata la Cámara sobre dos gravámenes a las grandes entidades financieras y a las grandes corporaciones energéticas de este país", ha enfatizado.

Tras subrayar que su Gobierno se ha tenido que enfrentar a una pandemia y a los efectos de la guerra, Sánchez ha presumido de sus medidas a favor de los colectivos más vulnerables, la subida del Salario Mínimo o garantizar por ley que se indexe las jubilaciones al IPC.

"A todo eso, ustedes han votado que no. Por tanto, la pregunta tendría que ser, ¿están ustedes realmente pensando en los españoles cuando votan que no a favor de las medidas que benefician a la clase media y trabajadora de este país?, se ha preguntado.

"PROTEGER LAS RENTAS DE LA CLASE MEDIA Y TRABAJADORA DE ESTE PAÍS"

Sánchez ha asegurado que "hay que proteger las rentas de la clase media y trabajadora de este país", así como "hablar de un reparto justo de los efectos económicos y sociales de la guerra". En este punto, ha reprochado al PP de nuevo que votara en contra del impuesto temporal a las grandes energéticas y bancos sobre "los beneficios extraordinarios" cuando se están "beneficiando de la situación tan crítica que está atravesando la clase media-trabajadora".

Por eso, ha resaltado que en el Pleno del Congreso de este martes quedó claro que "el programa electoral del PP es el programa de las grandes energéticas de este país", después de ese voto del Grupo Popular en contra a la proposición de PSOE y Podemos a favor de ese gravamen.

Sánchez ha destacado que hasta el 31 de diciembre su Gobierno va a "transferir 30.000 millones en recursos públicos para proteger a la clase medida y trabajadora". "El dinero tiene mucho poder pero el poder en una democracia es el de la mayoría social y este Gobierno va a defender la mayoría social de este país", ha manifestado, para señalar que el PP cuando estuvo en Moncloa puso las instituciones al "servicio de una minoría poderosa".