Sánchez acusa a PP y Vox de ayudar al "desastre absoluto" de la guerra de Irán "con su apoyo o su silencio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra los promotores de la guerra de Irán que ha calificado como un "desastre absoluto" y ha cargado contra PP y Vox por, dice, contribuir al conflicto "con su apoyo o con su silencio".

En su comparecencia en el Congreso para explicar la posición de España en la actual guerra en Oriente Próximo, Sánchez ha defendido su rechazo señalando que "callar ante una guerra injusta e ilegal no es prudencia ni lealtad" sino un acto de "cobardía y complicidad".

Sánchez ha comparado el conflicto actual con la guerra de Irak del año 2003 y ha cargado con dureza contra el entonces presidente, José María Aznar, al que ha acusado de apoyarla "para sentirse importante" porque quería que el entonces presidente estadounidense George Bush "le invitara a un puro" y pudiera "poner los pies sobre la mesa".

"Una guerra a cambio de la dignidad de todo un país a cambio de esa foto", ha lanzado Sánchez en su intervención inicial, haciendo hincapié en que esa guerra provocó 300.000 muertos, 5 millones de desplazados y un país en ruinas y además fomentó el crecimiento de grupos terroristas como Al Qaeda y Daesh, y atentados como el de Madrid de 2004.

Considera que ahora la historia se repite y a Aznar le han sustituido los actuales líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente "y a Bush le ha reemplazados Donald Trump", ha señalado mencionando expresamente al actual inquilino de la Casa Blanca.

En lugar de Irak, ha seguido, está Irán un país con el doble de población y un peso sobre la economía mundial "5 veces mayor" que, alerta, es una potencia militar que lleva décadas preparándose para esta guerra.

"Lo que quiero decirles con todo ello es que no estamos ante el mismo escenario que en la guerra ilegal de Irak, estamos en algo mucho peor, mucho peor, con un potencial de impacto mucho más amplio y mucho más profundo", ha vaticinado.

REPROCHA AL PP QUE PIDA REBAJAS FISCALES

En la misma línea, Sánchez ha presumido de su medidas para paliar los efectos de la guerra y ha comparado su actuación con la del Gobierno de Aznar en Irak. "El señor Montoro, ministro de Hacienda entonces, no aprobó ni una sola rebaja fiscal, cero reformas, cero ayudas. Se ve que estaba demasiado ocupado enriqueciéndose y traficando con el boletín oficial del Estado como para preocuparse por la ciudadanía", ha enfatizado.

Además, ha pronosticado que hoy, en el Pleno del Congreso, escucharán "una retahíla de propuestas de rebajas fiscales por parte de la oposición". "En fin, dando lecciones. ¡Qué cara más dura!", ha exclamado. En su intervención, ha denunciado esta guerra "ilegal, absurda y cruel" que les aleja de los objetivos económicos, sociales y medioambientales, así como de las prioridades de la gente, y ha dicho que van a exigir que este conflicto "pare".

"Nosotros decimos no a la ruptura unilateral del derecho internacional. Nosotros decimos no a repetir los errores del pasado. Decimos no a vestir de democracia lo que en realidad es codicia y cálculo político. En definitiva, nosotros decimos no a la guerra", ha proclamado, cosechando un aplauso de la bancada socialista.