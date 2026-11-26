El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, antes del debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha advertido de que el próximo domingo 29 de noviembre solo hay dos caminos para España, los recortes y la "motosierra" que a su juicio aplicarán PP y Vox o las conquistas sociales que promueve la izquierda.

En su intervención en el debate electoral de este jueves, Sánchez ha señalado que hay cuatro atriles, pero solo "dos caminos muy diferentes". Uno que lleva "a la España del pasado, de recortes y congelación de salarios" que a su juicio promueven PP y Vox. La otra opción, señala, lleva a una España "próspera, moderna europeísta y admirada en todo el mundo".

Así, ha avisado a los ciudadanos que en este debate van a ver a los candidatos de PP, Alberto Núñez Feijóo y Vox, Santiago Abascal, van a intentar "tapar esta disyuntiva" y su "proyecto de involución" con "muchos bulos y muchos insultos".

"Pero yo os pido que no os confundan porque estas elecciones no van de mí, van de vosotros, de vosotras, de vuestro empleo, de vuestra dignidad, de vuestros derechos, de vuestras libertades y de vuestra vivienda", ha señalado.

El líder de los socialistas ha dejado claro que los ciudadanos deben elegir entre dos bloques y ha pedido su apoyo para que España siga siendo "el motor del crecimiento económico de Europa", así como una "referencia moral" y ha pedido no entregarle el Gobierno a los representantes de la "internacional ultraderechista" que, alerta, quieren hacer lo mismo que Donald Trump, en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina.

Asimismo ha advertido de que en las elecciones generales del domingo se juega que España siga teniendo un Ejecutivo que "refuerce lo público" y frente a "los de las tijeras y las motosierras" que pretenden recortar las políticas públicas que determinan la cohesión social.