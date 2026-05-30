Sánchez agradece a los militares su compromiso en el Día de las FF.AA.: "Representáis lo mejor del servicio público"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en la Plaza de Cánovas del Castillo, a 12 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido este sábado a los militares su "compromiso" y su servicio a la ciudadanía y la paz y ha afirmado que representan "lo mejor del servicio público", en el marco del Día de las Fuerzas Armadas.

"Reconocemos la labor, dentro y fuera de nuestras fronteras, de todos los militares que estáis siempre al servicio de la ciudadanía y la paz", ha afirmado el presidente en una publicación en su cuenta de X, acompañada de un vídeo.

"Representáis lo mejor del servicio público: trabajo, disciplina, entrega y solidaridad", ha ensalzado Sánchez, que ha agradecido en mayúsculas su "compromiso".

Este sábado a las 12.00 tiene lugar en Vigo (Galicia) el acto central de celebración del 'Día de las Fuerzas Armadas 2026', con un desfile militar, al que asistirán los Reyes Felipe VI y Letizia y la Princesa Leonor -en su caso, por primera vez-; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Antes, por la mañana, Robles asiste al acto de homenaje en recuerdo de todos los miembros de las Fuerzas Armadas de España fallecidos en acto de servicio, en la Escuela Naval Militar en Marín (Pontevedra).

Posteriormente, a las 14.00 horas, asiste a la recepción ofrecida por el Ayuntamiento de Vigo.