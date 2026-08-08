Sánchez agradece a la UME su labor frente a los incendios de Huelva y Castellón y pide máxima precaución

Un avión durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 8 de agosto de 2026, en Tírig, Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Ángel Sánchez - Europa Press

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su reconocimiento a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a "todos los servidores públicos" que trabajan para frenar los incendios que afectan a Huelva y Castellón.

"Mi reconocimiento a la UME y a todos los servidores públicos que se están dejando la piel en varios puntos del país para frenar el avance de las llamas y proteger a la población", ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en la red social X este sábado.

En este sentido, ha asegurado que desde el Gobierno siguen "con preocupación la evolución de los incendios en Huelva y Castellón" y ha mostrado "apoyo" a afectados por las llamas.

"Todo mi apoyo a los vecinos y vecinas que han tenido que ser desalojados de sus casas", ha añadido, al tiempo que ha subrayado que "lo primero es su seguridad y protección".

Por último, el presidente ha hecho un llamamiento a la prudencia ante la situación de los incendios y ha pedido "máxima precaución". "Sigamos siempre las indicaciones de las autoridades, consultemos fuentes oficiales y evitemos difundir desinformación", ha concluido.