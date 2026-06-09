Sánchez alerta del riesgo de desregular en la UE: "No podemos depender de los delirios de una tecnocasta"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atiende a los medios a su llegada a la reunión del Consejo Europeo, a 23 de octubre de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Ana López García - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado este martes de los riesgos de apostar por la desregulación como vía para reforzar la competitividad europea y ha defendido que la Unión Europea preserve sus normas y valores democráticos frente a los desafíos tecnológicos y geopolíticos actuales.

"No podemos permitir que las vidas de nuestra gente dependan de los delirios de una tecnocasta o una oligarquía tecnológica", ha afirmado durante una intervención por videoconferencia en el evento del grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo en Bruselas, donde ha reivindicado una respuesta europea basada en la regulación, la protección social y la reducción de las desigualdades.

Sánchez ha vinculado este debate con el desarrollo de la inteligencia artificial, la cual ha considerado que será la innovación "más importante" de los próximos años y que, "como toda gran revolución tecnológica", cambiará la forma en que las personas trabajan, aprenden y viven.

"La cuestión no es si el cambio llegará. La cuestión es a quién servirá ese cambio: a unos pocos o a la sociedad en su conjunto", ha señalado, antes de defender que serán las decisiones políticas las que determinen cómo se distribuyen los beneficios de la innovación.

En este sentido, ha rechazado las voces que plantean una reducción de las normas para impulsar la competitividad europea frente a otras potencias. "Algunos dicen que para competir Europa debe desregular. Quienes dicen eso son los mismos que llevaron al mundo a la crisis financiera con esa misma receta", ha afirmado.

CONTAR CON "BUENAS NORMAS"

Según ha argumentado, el debate no consiste en tener más o menos regulación, sino en contar con "buenas normas" que permitan compatibilizar la innovación con los derechos, el crecimiento económico con la equidad y la competitividad con la protección social.

En esta línea, el jefe del Ejecutivo ha defendido que la inteligencia artificial debe estar sometida a reglas que garanticen que sus beneficios alcanzan al conjunto de la sociedad y no quedan concentrados en manos de una minoría. "La tecnología puede crear riqueza, pero solo la democracia puede repartir sus beneficios", ha sostenido.

Unas reflexiones que Sánchez ha enmarcado en un contexto internacional en el que "el miedo se ha convertido en una fuerza poderosa en la política", en referencia a la preocupación por la guerra, el riesgo de "declive económico" o el temor a que las próximas generaciones vivan peor que las anteriores.

"Toda desigualdad que toleramos es una herida en nuestra democracia y esas heridas alimentan a la extrema derecha", ha afirmado el presidente del Gobierno, que también ha defendido que reducir las brechas sociales no es solo una cuestión de justicia, sino también una forma de proteger las instituciones democráticas.