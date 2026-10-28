Sánchez asegura que van a esclarecer las causas del siniestro: "Si ha habido negligencias se sabrá"

Zona del accidente ferroviario en Urda (Toledo) - ALEJANDRO MARTINEZ VELEZ - EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo va a llegar hasta el final para esclarecer las causas del accidente ferroviario que ha dejado al menos 68 fallecidos en la provincia de Toledo y apunta a errores y fallos en el sistema de seguridad.

"Si ha habido negligencias se sabrá y si ha habido fallos en el sistema de seguridad se responderá con total contundencia", ha señalado desde el puesto de mando avanzado en el lugar del siniestro en Urda (Toledo) en una declaración sin preguntas.

Sánchez ha dicho que "no es asumible" para un país como España tener dos accidentes ferroviarios --el de este miércoles y el del pasado mes de enero en Adamuz (Córdoba)-- y se ha comprometido a reforzar la seguridad para recuperar la confianza en el sistema ferroviario.

"Si debemos reforzar aún más la seguridad para volver a construir la confianza en nuestro sistema de alta velocidad se hará, porque lo que no es asumible para un país como España es sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año", ha indicado junto al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page.

El jefe del Ejecutivo asegura que "toda España está de luto" y ha adelantado que se van a declarar tres días de luto oficial a partir de este mismo jueves.

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