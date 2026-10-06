Sánchez sobre el aval a la amnistía y el regreso de Puigdemont: "Lo importante es la convivencia entre catalanes"

1123306.1.260.149.20261006132700 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sostenido que lo importante es la "convivencia entre catalanes" tras la decisión del Tribunal Supremo de dejar sin efecto la orden de detención contra el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, una vez conocida la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la amnistía para el delito de malversación del 'procés'.

"Lo importante es el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país", ha señalado Sánchez en referencia al PP y al referéndum independentista.

Sánchez ha recordado que "se dijeron muchas cosas" sobre los indultos y la ley de amnistía, que él ha defendido por ser medidas que buscaban la convivencia y la cohesión de España. "No las hacíamos pensando en un partido político ni en un político o política independentista; lo hacíamos pensando en la convivencia entre catalanes", ha reiterado.

"Se dijeron que era inconstitucional, que iba contra la ley y tanto el Tribunal Constitucional como también el Tribunal de Justicia Europeo han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía, diciendo que es para la reconciliación de las sociedades", ha sostenido.

En su comparecencia tras el Consejo de Ministros, que ha vuelto a aprobar los dos reales decretos ley sobre vivienda, Sánchez ha comparado la situación actual en Cataluña con la que vivió en 2019, siendo presidente.

En concreto, el jefe del Ejecutivo ha recordado que en 2019 "Barcelona se incendió" tras la sentencia del Tribunal Supremo que "indignó" a muchos catalanes porque enviaba a prisión a sus líderes políticos. "Fui a visitar a un policía nacional a un hospital público de Cataluña y me encontré con muchos profesionales sanitarios, gente de clase media que estaban indignados", ha dicho.

Para Sánchez, tantos los indultos como la ley de amnistía era un "sentimiento transversal" que trascendía "claramente" a las personas que defienden posiciones independentistas. "Era un problema político que teníamos que resolver", ha apostillado.

En este sentido, ha apelado al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, para sostener que lo importante ahora es "mirar hacia adelante" y "aprender de los errores que se cometieron" por sus predecesores para centrarse en que Cataluña avance, porque, ha dicho, es "una parte muy importante de nuestro país".