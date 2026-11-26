El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez - Alberto Ortega - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha tratado de ridiculizar el nivel de inglés del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a lo que éste le ha replicado que presuma de economía pero no haya sido capaz de presentar Presupuestos en la última legislatura.

Como viene haciendo en los mítines electorales, Sánchez ha vuelto a echar en cara a Feijóo su nivel de inglés durante el debate a cuatro organizado por la Academia de la Televisión y concretamente en el apartado dedicado a la economía.

Sánchez ha inquirido Feijóo de dónde va a sacar el dinero para aplicar las medidas económicas que promete cuando en las comunidades en las que gobierna, como es el caso de Madrid, han bajado los impuestos a las grandes fortunas.

"¿De dónde va a sacar el dinero para hacer esas medidas de las que habla? Yo siento decir que las matemáticas del señor Feijóo son como su nivel de inglés?", ha espetado el jefe del Ejecutivo.

Sin embargo, Feijóo no entrado al quite y tan sólo le ha replicado que Sánchez presuma de saber de economía y no haya sido capaz de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado en los casi cuatro años de legislatura.