Sánchez carga contra el PP por tumbar la subida de las pensiones: "Toma como rehenes a los jubilados"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado al PP su voto en contra a la convalidación del real decreto ley que incluye la subida de las pensiones y les ha acusado de tomar "como rehenes" a los jubilados.

Tras la votación de este mismo martes en el Congreso de los Diputados, donde PP, Junts y Vox tumbaron el llamado 'escudo social' que incorporaba la subida de las pagas de los pensionistas y otras medidas como la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerables, Sánchez ha publicado un vídeo en el que acusa al PP de ir en contra de los pensionistas.

"Lo han vuelto a hacer, otra vez el PP toma como rehenes a los jubilados de nuestro país", ha afirmado en un vídeo en redes sociales recogido por Europa Press, en el que recrimina a los de Alberto Núñez Feijóo que hayan votado "en contra de los intereses de más de 10 millones de pensionistas".

Sánchez también ha señalado que el PP "ya lo hizo en 2013 congelando las pensiones y desvinculándolas de la evolución de los precios" y se volvió a oponer en el año 2021 cuando el Gobierno aprobó la revalorización de las pensiones conforme al IPC.

También señala que los 'populares' se opusieron a "las cuatro actualizaciones posteriores" y que el año pasado quisieron hacerlo de nuevo pero "la presión social les hizo rectificar finalmente".

"PIENSA EN TU ABUELO"

En el vídeo, que dura apenas un minuto, Sánchez se dirige a la población joven y les advierte de que aunque crean que esta decisión no les afecta, puede tener impacto en sus familiares.

"Quiza pienses que a ti esto no te afecta directamente, pero piensa en tu abuelo o en tu abuela, quizá en tu padre o en tu madre, que podría perder más de 500 euros al año", ha alertado.

Sánchez considera que es "de justicia" que quienes han dedicado su vida "a construir este país" tengan pensiones "dignas" y ha asegurado que frente a quienes "bloquean los avances" van a pelear para que las pensiones sigan subiendo y así "proteger la dignidad de los mayores".