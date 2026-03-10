Sánchez comparecerá en el Congreso el 25 de marzo para informar de la posición de España en la guerra de Irán

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en una sesión plenaria en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo 25 de marzo en el Pleno del Congreso para informar sobre la posición del Ejecutivo ante el conflicto en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, según han confirmado fuentes parlamentarias.

El jefe del Ejecutivo registró su comparecencia a petición propia el pasado viernes y en la Junta de Portavoces del Congreso se ha avanzado que ese debate con los grupos parlamentarios se sustanciará dentro de dos semanas.

Además de informar sobre la posición española ante la situación desencadenada tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, el presidente pidió aprovechar su presencia en el hemiciclo para dar cuenta también de la última reunión del Consejo Europeo.