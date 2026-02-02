Sánchez se compromete ante el presidente de Líbano a apoyar la estabilidad del país una vez concluya la FINUL

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente del Líbano, Joseph Aoun, en el Palacio de la Moncloa, a 2 de febrero de 2026 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este lunes al presidente de Líbano, Joseph Aoun, el compromiso de España de seguir apoyando la estabilidad del país una vez concluya el mandato de la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL) a finales de este año, según ha informado Moncloa en un comunicado.

"España ha estado presente durante 20 años en la misión de paz" de la ONU, ha resaltado Sánchez en un mensaje en 'X', en referencia al despliegue de 'cascos azules' españoles en FINUL desde 2006 en su base de 'Libre Hidalgo'. Actualmente, España tiene desplegados más de 650 militares en esta misión.

En este sentido, según el Gobierno, Sánchez ha informado al presidente libanés que España estará presente a nivel ministerial en la conferencia que tendrá lugar en marzo en París centrada en apoyar la capacitación de las Fuerzas Armadas libanesas.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la paz y la estabilidad en la región", ha recalcado el presidente del Gobierno, que ha tenido ocasión de abordar con Aoun el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, el contexto regional y los acuerdos de cooperación entre ambos países.

Por su parte, según ha informado la Presidencia libanesa en un mensaje en 'X', Aoun ha agradecido a Sánchez el apoyo español a su país en los foros internacionales y también el apoyo que ha venido prestando al Ejército libanés.

Asimismo, ha ensalzado la implicación de España en FINUL, donde representa el mayor contingente, y ha confirmado que se está discutiendo con el Gobierno español la permanencia de "un contingente en el sur de Líbano" tras la retirada de FINUL.

Por otra parte, Aoun ha dicho a Sánchez que espera que España junto con la UE presionen a Israel para que ponga fin a sus ataques en territorio libanés y cumpla con el acuerdo de alto el fuego, al tiempo que ha trasladado que el Ejército libanés ya ha conseguido completar la "limpieza" de las zonas del sur del país que estaban controladas por el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

FIRMA DE TRES ACUERDOS

La visita del mandatario libanés ha incluido la firma de tres memorandos de entendimiento. El primero de ellos, entre escuelas diplomáticas, prevé una relación de cooperación en el ámbito de la formación y capacitación del personal diplomático y consular, de especialistas en política exterior y en relaciones internacionales, Derecho Internacional y relaciones económicas internacionales.

También se ha suscrito otro memorándum en materia de agricultura y con validez de 3 años prorrogables, enfocado en el desarrollo de la cooperación en políticas agrícolas, sanidad animal y vegetal, la cooperación científica y de laboratorios, así como en sistemas de comercialización.

Incluye también asistencia para la armonización con las normas internacionales y reconocidas por la UE así como el desarrollo de sistemas de riego para promover el uso eficiente del agua y de la energía en los sistemas de producción, la seguridad alimentaria y la transparencia en las cadenas de suministro.

Por último, en el plano cultural, se ha rubricado un último memorándum para la cooperación entre la Biblioteca Nacional de España y la Biblioteca Nacional del Líbano durante los próximos cuatro años cuyo objetivo es el intercambio de bibliografía y publicaciones así como el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en conservación de documentos. Además, prevé el compromiso de asesoramiento mutuo en materia de procedimientos de digitalización, preservación de las colecciones y depósito legal.

Desde el Gobierno han recordado que Líbano fue declarado país prioritario para la Cooperación Española dentro del Plan Director de Cooperación 2024-2027 y en enero de 2024, el Gobierno anunció que cuadruplicaría la ayuda de la AECID hasta los 30 millones de euros, en los próximos tres años.