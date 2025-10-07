Sánchez condena los atentados de Hamás en Israel dos años después y reitera la vía de los dos Estados como solución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece declaraciones a los medios a su llegada al funeral del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a 6 de octubre de 2025, en Olivenza, Badajoz, Extremadura (España).- Andrés Rodríguez - Europa Press

Albares recuerda a los españoles Iván Illaramendi y Maya Villalobo y pide la liberación de los rehenes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado los "terribles atentados" perpetrados por la organización terrorista Hamás hace 2 años en Israel y ha vuelto a reclamar la consolidación de los dos Estados como "la única solución posible" para poner fin al conflicto en Oriente Próximo.

En un mensaje en la red social X, que ha recogido Europa Press, el jefe del Ejecutivo ha recordado que este 7 de octubre "se cumplen dos años de los terribles atentados perpetrados por Hamás", un día que en su opinión es para reiterar la "rotunda condena" de España "al terrorismo en todas sus formas".

Pero también una efeméride para "pedir la liberación inmediata de los rehenes israelíes" y para "exigir a Netanyahu que detenga el genocidio del pueblo palestino y abra un corredor humanitario".

"El diálogo y la consolidación de los dos Estados son la única solución posible para poner fin al conflicto y lograr un futuro de paz", ha concluido Sánchez en su mensaje en la mencionada red social.

RECUERDOS A IVÁN ILLARAMENDI Y MAYA VILLALOBO

También se ha referido al segundo aniversario de los atentados de Hamás el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que ha recordado a las víctimas, especialmente a los españoles Iván Illarramendi y Maya Villalobo, "asesinados ese día".

"Se cumplen dos años del horrible atentado terrorista de Hamás que condenamos con firmeza", ha condenado el jefe de la diplomacia española, expresando toda su solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas.

Albares también ha reclamado que los rehenes "tienen que ser liberados ya" y ha reivindicado que España trabaja "por la paz y la aplicación de la solución de dos Estados", Palestina e Israel "conviviendo en paz y seguridad".