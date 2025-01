Sánchez critica las medidas "vintage" del PP EN vivienda: "Da la sensación de que no han aprendido o están a otra cosa"

PLASENCIA (CÁCERES), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha calificado las medidas propuestas por el Partido Popular en materia de vivienda como "vintage", "porque vuelven a lo mismo", y ha asegurado que "da la sensación de que no han aprendido", o, si lo han hecho, "no les interesa porque están a otra cosa".

"Su política de vivienda es volver a liberalizar el suelo como hicieron con la ley del suelo, por tanto pelotazo, por tanto burbuja, por tanto pinchazo de esa burbuja, crisis financiera, desahucios y que luego vuelva 'papá Estado' a rescatar a la banca y pague los desmanes del sector financiero. Esa es su propuesta de vivienda ante el principal problema que tienen los ciudadanos. Y decimos alto y claro que la vivienda es un derecho de todos, no el pelotazo de unos pocos como quiere el PP", ha indicado Sánchez este domingo en Plasencia (Cáceres), en la clausura del 15º Congreso Regional del PSOE de Extremadura, junto al secretario general extremeño, Miguel Ángel Gallardo.

Sánchez ha cargado contra la política de vivienda del PP cuando estaba en el poder a nivel nacional y la ha contrapuesto a al desplegada por el PSOE. Así, ha destacado que cuando José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba se construían de media en España 115.000 viviendas de protección oficial, mientras que con Mariano Rajoy, se pasó a 5.000 al año y las vendieron a los fondos buitres.

Como consecuencia de ello, España es actualmente de los países de la Unión Europea que está a la cola en viviendas de protección oficial, ha lamentado el presidente, quien ha asegurado que su partido pretende seguir "redistribuyendo la riqueza" para reducir la desigualdad. "Y es ahí donde nosotros hemos hecho la diferencia respecto a los gobiernos del Partido Popular", ha señalado.

Sánchez ha apuntado que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) "lo decía alto y claro" hace unos días, que España es una de las principales economías avanzadas del mundo donde más se ha reducido la desigualdad, fundamentalmente como consecuencia del aumento del salario mínimo interprofesional: "Por eso vamos a volver a subir el SMI este año".

"NO SÉ DONDE ANDA FEIJÓO"

"Nosotros tenemos que decir que la socialdemocracia es justicia. Y que además sale rentable", según Sánchez, que mencionó al líder el PP, Alberto Núñez Feijóo: "Cuando escucho a la oposición, por cierto, no sé muy bien dónde anda Feijóo, debe ser que no quiere ser tampoco jefe de la oposición, o no la ejerce porque no quiere. Es curioso porque no hace más que ruido. Ruido, ruido, ruido".

Sánchez ha asegurado que hay dos formas de responder a las crisis, textualmente, o por la izquierda o por la derecha, o con expedientes de regulación de empleo durante la crisis financiera o con ERTE como se hizo durante la pandemia: "La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros defendemos una política económica y social bien distinta", ha indicado.

Sobre la "internacional ultraderechista", el presidente ha señalado que lleva tres años "alertando" de su ascenso y que podrá tener representantes que "amañen algoritmos que propagan desinformación, bulos, para crear desafección entre la ciudadanía, confundirla y que dejen de creer en la democracia", pero "no tienen lo más importante, que es el poder del voto en democracia", ha concluido Sánchez.