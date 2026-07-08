Sánchez defiende ante la OTAN que España es un "aliado con principios" que cumple con la inversión en defensa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste a la cena oficial de gala ofrecida a los líderes internacionales participantes en la Cumbre de la OTAN, a 7 de julio de 2026, en Ankara (Turquía). - Pool Agencia Anadolu

Compartió mesa con varios líderes y habló con Zelenski en una cena con "ambiente cordial" y de "compañerismo"

ANKARA, 8 Jul. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Iván Zambrano) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa desde este miércoles en la segunda jornada de la cumbre de la OTAN que tiene lugar en la capital turca, Ankara, donde trasladará a sus homólogos que España es "un aliado con principios" que está cumpliendo con sus compromisos de inversión como de capacidades.

Así lo han señalado fuentes gubernamentales, que han indicado que el jefe del Ejecutivo espera también este miércoles trasladar un mensaje de refuerzo del "cariz europeo" y de la unidad y la cohesión de la Alianza para "afrontar los retos de futuro".

Durante la reunión del Consejo del Atlántico Norte, que reunirá a los 32 jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, Sánchez también hará hincapié sobre Ucrania, que representa "otra de las prioridades para España" que defiende, han explicado desde Moncloa, "en coherencia con su política exterior", un apoyo continuado, sostenido y predecible.

Se espera asimismo que el presidente también aborde el enfoque 360 para la disuasión y la defensa, con especial atención al denominado Vecindario Sur. Todo ello, con la intención de fondo de defender el compromiso de España con la OTAN por ser "un aliado que cumple y lidera con principios".

ESPAÑA CUMPLIRÁ SIN RECORTAR UN CENTÍMETRO DEL ESTADO DEL BIENESTAR

En un mensaje en redes sociales publicado durante la noche del martes, Sánchez aseveró que, "con la certeza de que la seguridad europea se construye desde la unidad de sus aliados", España seguirá cumpliendo "con las capacidades que exige la Alianza sin recortar un centímetro" de su Estado del bienestar".

El presidente del Gobierno fue recibido anoche por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en el palacio presidencial turco. Después compartió una foto de familia con todos los líderes aliados, paro acto seguido asistir a una cena de gala a invitación de la Presidencia de Turquía.

Según han detallado esas mismas fuentes, los líderes estaban distribuidos en distintas mesas y Sánchez estuvo sentado con los primeros ministros de Canadá, Mark Carney; Polonia, Donald Tusk; Finlandia, Petteri Orpo; y con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung.

Hubo "ambiente cordial" y de "compañerismo" en la mesa, con una conversación fluida sobre asuntos internacional de distinta naturaleza. También habló con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aunque no ha trascendido si lo hizo con Donald Trump, que ha criticado a España de manera reiterada durante el último año por su negativa a elevar al 5% el gasto en defensa.