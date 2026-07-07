Sánchez defiende en Ankara el compromiso de España con la OTAN tras las críticas de Trump a los aliados

Foto de familia de la cena oficial que ofrece el presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, a los participantes en la Cumbre de la OTAN - ANADOLU / POOL

La comitiva turca recibe a Sánchez con un ramo de flores para Begoña Gómez pese a su ausencia por decisión judicial

ANKARA, 7 Jul. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Iván Zambrano) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en la primera jornada de la cumbre de la OTAN que se celebra este martes y miércoles en la capital de Turquía, Ankara, el compromiso de España con la Alianza Atlántica, el mismo día que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado contra los aliados por no haberle ayudado en su guerra contra Irán.

Así lo ha hecho en un mensaje en redes sociales publicado tras ser recibido por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en el palacio presidencial turco. Sánchez ha compartido una foto de familia con todos los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, con sus respectivas parejas, imagen en la que no aparece la mujer del presidente, Begoña Gómez.

"Ya en Ankara, para participar en la cumbre de la OTAN. Con la certeza de que la seguridad europea se construye desde la unidad de sus aliados y de que España seguirá cumpliendo con las capacidades que exige la Alianza sin recortar un centímetro de nuestro Estado del bienestar", ha expresado Sánchez en su publicación.

El jefe del Gobierno también ha defendido que "seguridad y prosperidad", en su opinión, "pueden y deben ir de la mano", en un mensaje que se enmarca en las críticas que algunos países aliados, en particular Estados Unidos, han vertido sobre España por su negativa a elevar el gasto en defensa hasta el 5% de su PIB, como acordaron los líderes de la OTAN en la pasada cumbre de La Haya.

En la foto de familia, Sánchez aparece junto a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que este martes también ha sido objeto de críticas del mandatario estadounidense; y cerca del primer ministro de Canadá, Mark Carney, y su esposa. Cerca del presidente también están su homólogo francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

El Ejecutivo ha defendido en reiteradas ocasiones que pude cumplir con los objetivos de capacidades fijados por la Alianza Atlántica gastando solo el 2% del PIB. De hecho, desde Moncloa sostienen que España llega a Ankara con los deberes hechos tras haber alcanzado los objetivos acordados para este año, y siendo el tercer país que más efectivos tiene desplegados en misiones de paz y seguridad y el que más tropas mantiene en el flanco oriental de Europa, entre otras contribuciones.

PROTOCOLO FLORAL PARA BEGOÑA GÓMEZ

Poco antes, a su llegada al aeropuerto de Ankara, el presidente del Gobierno ha sido recibido por una comitiva turca que le ha entregado dos ramos de flores, ya que uno estaba previsto que fuera dado a su esposa, Begoña Gómez, que no ha acudido a la cumbre por una decisión judicial.

En concreto, un juez ha denegado a Gómez la autorización para viajar a la cumbre de la OTAN en Turquía, a pesar de que sí le ha permitido desplazarse a Reino Unido entre los días 8 y 10 de julio para asistir a la graduación de su hija. La decisión ha sido adoptada por el magistrado Antonio Viejo --en sustitución del instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, actualmente de vacaciones.