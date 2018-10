Sánchez defiende un "referéndum" por el autogobierno para Cataluña, no por la independencia

Actualizado 03/09/2018 16:43:20 CET

Asegura que lo que está en juego "no es la independencia sino la convivencia" e insta a Torra a abrir un diálogo entre catalanes

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes la celebración de un "referéndum" en Cataluña por el autogobierno, no por la independencia y ha asegurado que lo que está en juego hoy en esta comunidad autónoma "no es la independencia, sino la convivencia".

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el presidente ha aclarado que se estaba refiriendo a una reforma del Estatut, que debería ser aprobada por los catalanes en referéndum. Se corregiría así, en su opinión, el "problema político" que representa que el Estatut en vigor no sea el que votaron los catalanes, puesto que el Tribunal Constitucional lo recortó posteriormente tras un recurso del PP.

Sánchez ha presentado esta consulta obligatoria sobre un Estatut reformado como un referéndum sobre el autogobierno al ser preguntado por la insistencia del presidente catalán, Quim Torra, de negociar un referéndum de autodeterminación como única solución al conflicto actual. "Sin duda alguna (la solución) es un referéndum por el autogobierno, no por la autodeterminación", ha subrayado.

El presidente también ha defendido el artículo 155 de la Constitución y ha asegurado que se trata de un "instrumento perfectamente constitucional y legítimo para poder volver a reubicar a Cataluña en el Estatuto y en la Constitución". No obstante, considera que no se han producido las circunstancias para tener que aplicarlo de nuevo, aunque sí ha precisado que "en el momento en el que se produzcan, el Gobierno de España lo hará".

Preguntado si se comprometió con los independentistas a no volver a recurrir al 155 a cambio de su apoyo en la moción de censura, Sánchez ha respondido que en ocasiones se ve obligado a responder "a cuestiones que nunca se han producido" y ha criticado que PP y Ciudadanos hagan oposición al Gobierno con Cataluña, con el País Vasco y ETA y con la inmigración, cuestiones en las que él, como líder de la oposición, nunca entró.

INSTA AL INDEPENDENTISMO A HACER "AUTOCRÍTICA"

Sánchez ha instado de nuevo al independentismo a hacer "autocrítica" y a asumir que el mandato del Govern de Quim Torra no es el que emanó del referéndum ilegal del 1 de octubre, en el que participó supuestamente un 43 por ciento de los catalanes --no hubo garantías para dar por buena esta cifra--, sino que se debe a la voluntad expresada por los catalanes en las autonómicas del 21 de diciembre, donde participó el 79 por ciento de la población y donde el independentismo logró una mayoría de escaños, pero no de votos.

El presidente ha reconocido que a lo largo del verano ha intercambiado algunos mensajes y llamadas con el president, como por ejemplo antes del aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils, pero ha dicho desconocer el contenido del discurso que pronunciará este martes, en el que apostará por mantener la vía unilateral y de desobediencia si el Gobierno no accede a pactar un referéndum de autodeterminación, según avanzó 'La Vanguardia'.

Sánchez espera que en su discurso del 4 de septiembre, Torra "acierte" y "muestre compromiso" para "trascender esa dinámica de bloques y ser consciente de que Cataluña tiene que hablar con Cataluña" para "poner punto y final a este enfrentamiento entre catalanes".

"NO AHONDAR EN LAS HERIDAS, SINO CURARLAS"

En este otoño, "no hay que ahondar en las heridas" provocadas por el 'procés' hace un año, "sino curarlas". "La Generalitat tiene que abrir un diálogo con la otra parte de Cataluña", ha insistido, antes de denunciar que no tiene "ningún sentido" que el Parlamento catalán permanezca cerrado en septiembre.

Al Gobierno de España le corresponde "sentar las bases" para recuperar la lealtad institucional con el Govern, de ahí su determinación de poner en marcha diversas comisiones bilaterales previstas en el Estatut, ha explicado.

LOS LAZOS AMARILLOS

La polémica por la colocación y retirada de lazos amarillos en solidaridad con los presos del 'procés' y que ya han derivado en al menos dos agresiones está demostrando, a juicio del presidente, que en Cataluña "hacen falta menos gestos y más responsabilidad".

Sánchez ha afirmado que su Gobierno "está en contra de todos los símbolos que dividan, que separen, no unos sí y otros no, de todos", y sobre todo cuando se trata de instituciones públicas donde tiene que estar representada la voluntad del conjunto de catalanes. Ahora mismo, esa voluntad del conjunto de catalanes "no está representada" en los símbolos que usa el Govern, al "haber sólo símbolos de una parte".

El presidente ha señalado como una cita clave la reunión de este jueves de la Junta de Seguridad, en la que se hablará de esta cuestión. También ha confirmado su intención de celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona "en octubre o noviembre".