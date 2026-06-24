Sánchez denuncia "acoso y derribo" contra su familia y admite que no comparte algunas decisiones judiciales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente Pedro Sánchez ha denunciado "el acoso y derribo" que vienen sufriendo su mujer, Begoña Gómez, y su hermano David, contra quienes han construido, ha dicho, "acusaciones infundadas" con el objetivo de "debilitar al Gobierno". Con todo, se ha mostrado confiado en la Justicia de España pese a que ha admitido que hay algunas actuaciones que le cuesta mucho "compartir y comprender".

Durante su comparecencia en el Pleno del Congreso, Sánchez ha asegurado que existe el patrón de "acoso y derribo" mencionado se articula en tres compases: "primero, difusión de informaciones falsas; después, la presentación de denuncias con recortes de prensa de presuntos bulos y desinformación presentadas por organizaciones vinculadas a la extreme derecha; y, por último, apertura de procedimientos judiciales que se prolongan durante años".

Con todo, el jefe del Ejecutivo ha querido dejar claro que no iba a utilizar la tribuna del Congreso para defender la inocencia de su familia --"ya lo harán ellos en los tribunales", ha dicho--, pero sí ha desmentido las acusaciones que pesan contra su mujer y su hermano y cuyas instrucciones judiciales se han hecho "en contra del criterio de la Fiscalía". Una afirmación esta última que ha provocado una sonora risa de la bancada de la derecha.

En concreto, ha destacado que el caso de su mujer ha sido objeto de 15 revocaciones totales o parciales por parte de la Audiencia Provincial y media docena de quejas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --en referencia al juez instructor Juan Carlos Peinado-- y ha culminado con unas medidas cautelares que, a su juicio, "sobrepasan todos los límites de lo razonable"