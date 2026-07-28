Sánchez denuncia "causas políticas" contra su esposa y su hermano, dos "profesionales íntegros"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido este martes como "causas políticas" a los procedimientos judiciales abiertos contra su hermano, David Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, y ha incidido en que ambos son "dos personas con pasados de integridad y profesionalidad".

Así lo ha dicho en la rueda de prensa que ha ofrecido en la Moncloa para hacer balance del curso político antes del paréntesis estival, una oportunidad que le ha servido para subrayar que más allá de su parentesco, tanto David Sánchez como Begoña Gómez, son "dos profesionales".

"Evidentemente Begoña Gómez es mi mujer y David Sánchez es mi hermano, pero son Begoña Gómez y David Sánchez, dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar y formarse", ha enfatizado.

De su hermano ha recordado que es licenciado en Económicas por ICADE, licenciado en Composición y Dirección de Orquesta por la Universidad Rusa de San Petersburgo, donde vivió seis años, y que habla perfectamente ruso, inglés, francés e italiano.

"No es mi hermano solo, es fundamentalmente David Sánchez. Y por tanto, en un sistema garantista como el nuestro, tiene todo el derecho a recurrir esta sentencia que considera injusta y esperemos que otras instancias le den la razón", ha apuntado Sánchez.

BEGOÑA GÓMEZ RENUNCIÓ A SU EMPRESA

Respecto a su esposa, ha recordado que se conocieron cuando tenían 30 años, y ella llevaba más de una década trabajando en su propia empresa, actividad que dejó en 2018 cuando él llegó a La Moncloa. "Renunció a su empresa. Y lo hizo para evitar cualquier conflicto de interés y cualquier tipo de problema que pudiera surgir, aunque fuera artificial e intencionado", ha destacado, lamentando que esto es lo que, desde su punto de vista, ha acabado sucediendo.

"Pero era una profesional antes de que yo la conociera, y antes de ser yo secretario general del PSOE ya colaboraba en la Universidad Complutense con algunos másters y estudios de potsgrado que ella lideraba y diseñó. Por lo tanto, no es mi mujer, es Begoña Gómez. Lo digo porque en muchas ocasiones, con ese tipo de estrategias, lo que se hace es deshumanizar a personas que tienen un pasado de integración y de profesionalidad", se ha quejado Sánchez.

En este punto, ha puesto de relieve que su esposa incluso sacrificó "buena parte de su desarrollo profesional" simplemente porque él fue elegido presidente del Gobierno. "La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la pareja de un presidente o presidenta de Gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Esa es la España que queremos?".

ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA

El presidente ha hablado de causas políticas cuando se le ha preguntado por unas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar López, quien hace semanas denunció la existencia de actores que quieren "derribar al Gobierno por métodos no democráticos".

Sánchez ha aprovechado para señalar que ni en el caso de su hermano ni en el de su esposa la Fiscalía pidió el sobreseimiento y que, en el de Gómez, ante un supuesto delito de malversación, "no ha sido ni requerida la Abogacía del Estado que, en teoría, está para defender los intereses de la Administración Pública".

"Entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿qué es lo que ustedes se han hecho eco en los medios de comunicación? Las acusaciones populares ¿Las acusaciones populares no están impulsando una causa política? Yo creo que eso no es una opinión, eso es un hecho", ha asegurado el presidente del Gobierno.

Y es que, a su juicio, es "evidente" que "hay una intencionalidad por parte de estas acusaciones populares" de Vox y PP, que se personan en los casos utilizando esta figura que el Gobierno quiere limitar y que, según Sánchez, sólo propone elevar las penas de cárcel en el marco de esos procedimientos. "Esas son las propuestas que están haciendo. Ese es el tipo de oposición que tenemos", se ha lamentado.