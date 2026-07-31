Sánchez, despedido de Ceuta con pitidos e insultos y con diputados de Vox jaleando a los manifestantes

Manifestantes esperan la salida del presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, tras visitar la Asamblea de Ceuta. - Iván Zambrano - Europa Press

CEUTA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido despedido con insultos, gritos y pitidos de Ceuta, donde se ha desplazado este viernes para seguir sobre el terreno la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma, y tras realizar una declaración institucional en solitario sin el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en una visita que ha durado apenas tres horas.

Después de comprobar en persona el estado de la frontera y de mantener una reunión con Vivas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y otras autoridades policiales y de la Delegacion del Gobierno, Sánchez ha abandonado el Palacio de la Asamblea de Ceuta, y en el exterior le esperaban congregados centenares de manifestantes en un ambiente de fuerte tensión con dispositivo policial reforzado.

Entre los congregados se encontraban varios diputados ceutíes de Vox, que han jaleado los gritos e insultos de los manifestantes que estaban esperando la salida del presidente del Gobierno, agolpados detrás de unas vallas a unos 50 metros de distancia.

En un ambiente caldeado, los manifestantes han expresado insultos como "hijo de puta", "traidor" o "sinvergüenza", si bien han predominado sobre todo los pitidos, ya que el grupo se encontraba a una distancia considerable del presidente del Gobierno y en todo momento separado por el vallado de seguridad. La ciudad autónoma amanecía este viernes con un fuerte despliegue policial, con agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil reforzando los accesos al Palacio de la Asamblea y al Helipuerto, donde ha llegado Sánchez.

En su declaración institucional, realizada en solitario y sin la presencia de Vivas, Sánchez ha calificado la entrada masiva de migrantes en Ceuta como una "violación de la integridad territorial de España" y ha atribuido a las "mafias" la responsabilidad de la llegada masiva de personas registrada desde el jueves.

Aunque no ha respondido si puede garantizar que una avalancha de migrantes como la ocurrida en estos días en la Ciudad Autónoma se puede repetir, ha garantizado que el ministro Marlaska permanecerá unos días en la ciudad para vigilar cómo evoluciona la situación.

A su llegada a mediodía al helipuerto ceutí, también fue recibido con protestas e ionsultos por unas cuarenta personas que le esperaban, llegándose a vivir momentos de tensión entre los manifestantes y la Policía Nacional, que han intervenido contra algunos de los asistentes a la salida del vehículo oficial de Sánchez del helipuerto, provocando además el rechazo del resto de los ciudadanos que se quejaban en el lugar.