Sánchez se desplaza este viernes a Andalucía para visitar las zonas afectadas

Miembros de la UME trabajan en labores de achique de agua en calles y vivendas de la localidad gaditana de Grazalema inundadas tras el paso de la borrasca Leonardo. - Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este viernes por la mañana a Andalucía para visitar las zonas afectadas por el temporal, según indican desde Moncloa.

La borrasca Leonardo ha provocado el desalojo de miles de personas en Andalucía, ha dejado pueblos incomunicados, vías de tren y carreteras cortadas y ríos desbordados. El pueblo de Grazalema (Cádiz) ha tenido que ser desalojado por completo por riesgo de derrumbe.

Después de las intensas lluvias de los últimos días la mayor preocupación ahora está en los ríos por el posible aumento del caudal y el riesgo de inundaciones.