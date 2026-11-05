Sánchez se desvincula de los detenidos en el 'caso Koldo': "Ninguna de estas personas tiene nada que ver conmigo"

1131442.1.260.149.20261105181439 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desvinculado por completo de los detenidos este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el 'caso Koldo' y asegura que ninguna de las personas involucradas tiene "nada que ver" con él.

En concreto se ha referido a Cristian Corvillo, señalado como su antiguo chófer durante su etapa como secretario general del PSOE, antes de llegar a la Presidencia del Gobierno. "Ninguna de estas personas tiene nada que ver conmigo", ha asegurado.

Respecto a la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional, ha señalado que "parece que no es nada nuevo" sino que se trata de un caso que lleva siendo investigado "unos cuantos años", ha indicado en una rueda de prensa tras finalizar la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid.

"Lo hemos manifestado desde el principio total colaboración con la Justicia", ha señalado.

(Seguirá ampliación)