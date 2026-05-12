Sánchez dice que Ayuso es "profesional en crear problemas" tras su reciente viaje a México

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante una rueda de prensa junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, en el Palacio de la Moncloa, a 12 de mayo - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como "profesional en crear problemas", después de su viaje a México de los últimos días en el que se enfrentó con la presidenta Claudia Sheinbaum y acusó los gobiernos mexicano y español de desprotegerla.

"Sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, tampoco quiero polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y en confrontar", ha indicado Sánchez este martes en una rueda de prensa en La Moncloa junto al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom.

Sánchez considera que Ayuso genera problemas no solo en España sino también "fuera de nuestro país" como, dice, se ha visto en su viaje al país americano.

Ayuso chocó con Sheinbaum al reivindicar la figura del conquistador Hernán Cortés y adelantó su regreso a España acusando al Ejecutivo de Sánchez de abandonar a su delegación y poner en riesgo su seguridad.