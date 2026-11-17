El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, en un multitudinario acto público en el pabellón ferial de Albacete. - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS

ALBACETE 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido las medidas aplicadas por su Ejecutivo que han "blindado" el poder adquisitivo de "15 millones de personas" entre pensionistas, beneficiarios del salario mínimo interprofesional y trabajadores públicos.

Sánchez ha hecho esta reivindicación después de que el Consejo de Ministros de este mismo martes aprobase la subida del SMI en un 5,3%, hasta los 1.286 euros, que no tendrá que tributar, y también el alza del sueldo de los funcionarios un 4,5% en 2027.

El pasado viernes, en otro Consejo de Ministros extraordinario, el Ejecutivo central dio el primer paso para subir las pagas de los jubilados conforme al IPC y los socialistas han incluido en su programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre que este incremento anual esté protegido en la Constitución.

En un mitin en Albacete ante 6.000 militantes y simpatizantes, entre los que han accedido al Pabellón de la Feria y los miles que se han quedado fuera por falta de espacio, Sánchez ha asegurado que "jamás había visto esta movilización" en campaña electoral en las seis veces que se ha presentado para ser presidente del Gobierno.

"Estamos haciendo una campaña histórica para una movilización histórica", ha enfatizado, insistiendo en el objetivo de lograr un 75% de participación en las generales del 29 de octubre con la que, asegura, podrían volver a gobernar cuatro años más.

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